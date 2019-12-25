美中貿易戰受惠 華冠明年營運吃補丸

（中央社記者江明晏台北25日電）受手機品牌快速更迭影響，華冠近期營運低迷，總經理周照程表示因貿易戰，台灣製造受惠，今年第4季起增添北美電信商客戶，明年營收將大幅成長，力拚明年全年損益兩平。

因日系客戶手機銷售不如預期，華冠近期營收規模大幅減少，獲利表現低迷，從2016年至2018年每股均虧損逾3元，今年虧損收斂，前3季每股虧損0.3元。

周照程表示，今年基期低，明年營收將大幅成長，主要受惠美中貿易戰，華冠為台灣製造手機廠商，從中國廠商手中搶下北美電信商客戶訂單，自第4季起出貨4G白牌手機，一年推估有3000萬支的市場，目標搶下市占20%，而明年起也將陸續增加北美其他電信商客戶，成長力道估延續至明年。

他進一步說，華冠在北美市場深耕，今年受惠美中貿易戰，當地電信商客戶要求不能中國製造，未來也可能會要求不能在中國研發，華冠在台灣製造的優勢就因此凸顯。

針對5G手機商機，周照程表示，華冠已取得新手機品牌訂單，加上北美電信客戶也將推出5G手機，雙雙將在明年第4季起貢獻營運。整體而言，他表示，華冠目標在明年重回前5大ODM廠商，力拚明年全年損益兩平。

華冠並指出，以目前來看，單月大約近5億元就可本業賺錢，而旗下鶯歌廠生產停擺近10年後，今年6月重啟5條生產線，9月正式量產，因訂單大於生產量，稼動率幾乎達到100%，未來將達到10條線的規模，但招工是必須要解決的問題。（編輯：鄭雪文）1081225