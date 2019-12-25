華碩電競筆電印度逆勢成長 連兩季市占率第一

（中央社記者康世人新德里25日專電）台灣華碩今年第3季在印度電競筆電市場的市占率近30%，連續兩季奪冠，未來將透過開設直營店、投放平面與電視廣告行銷，盼讓筆電銷售再往上成長。

受到印度經濟成長疲軟、消費不振等影響，根據市調公司國際數據資訊（IDC）報告顯示，印度整體筆電市場衰退近兩成，但華碩的筆電卻反而逆勢成長。

華碩印度分公司電腦與電競發展總經理蘇冠豪向中央社記者表示，華碩今年陸續推出配備延伸螢幕的專業店和電競筆電新品，加上華碩在印度培育一支電競團隊參加國際電競賽事提高品牌知名度，第2季、第3季在印度電競筆電市場已連續兩季奪下市占率第一。

此外，蘇冠豪說，價格高達11萬餘盧比到21萬餘盧比（約新台幣4.6萬元到8.8萬元）的延伸螢幕專業筆電才在印度上市兩個月，並未因為價格較高而影響銷量，每個月業績反而不斷衝高。

蘇冠豪預估，華碩今年在印度的整體筆電銷售年成長率可望突破60%。

為刺激筆電銷售持續成長，蘇冠豪表示，目前華碩每個月都會在印度主流報章刊登廣告，且在明年元月起將會在播放印度人最熱愛的板球運動等體育頻道、新聞頻道和音樂頻道播放廣告影片，希望再度提升華碩在印度的品牌知名度，刺激消費者購買。

此外，蘇冠豪也指出，華碩正積極在印度拓展實體店，預計每個月開設7到10家直營旗艦店，目標在2020年前展店到200家。（編輯：王永志）1081225