基本生活費增至17.5萬元 2020年報稅估5萬戶受惠

財政部25日宣布今年納保法保障不可課稅的「每人基本生活費用」為新台幣17.5萬元，較去年調高4000元，2020年5月報稅適用，估將有5萬戶受惠。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央記者吳佳蓉台北25日電）財政部今天宣布，今年納保法保障不可課稅的「每人基本生活費用」為新台幣17.5萬元，較去年調高4000元，2020年5月報稅適用，預估將有5萬戶因此受惠。

納稅者權利保護法2017年12月28日上路，首次立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，而所謂基本生活所需費用，是依主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。

財政部表示，依照主計總處公布的2018年每人可支配所得中位數29萬1514元計算，今年每人都有17.5萬元可保障不課稅，於2020年5月申報綜所稅時適用，比上一年提高了4000元，將於近日正式公告新標準。

財政部預估，保證不課稅的「維持基本生活所需的費用」由17.1萬元提高至17.5萬元後，整體受惠戶數將增為184萬戶，整體減稅利益也提高至72.57億元，對比去年，將因此新增5萬戶受惠，減稅利益增加11.88億元。

為計算基本生活所需費用在綜所稅計算時是否有被保障，財政部有一套對應公式，如果對應公式中的免稅額、扣除額合計金額，低於17.5萬元，就可在報稅時增加減除差額，以完整保障納稅人權益。

財政部指出，今年對應公式為「免稅額＋標準或列舉扣除額＋身心障礙、教育、幼兒學前、長期照顧、投資儲蓄特別扣除額」，與去年相較，新增了長期照顧特別扣除額。

財政部說明，有長照需求的家庭，因為今年已新增每年每人12萬元的長照扣除額，其長照基本所需，已透過扣除額被滿足，相對不須以納保法基本生活費不課稅方式來保障，可能使上述受惠戶數及減稅利益減少，但目前仍難以預估影響數。（編輯：鄭雪文）1081225