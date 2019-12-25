2020台北電玩展2月6日登場 規模可望創新高

（中央社記者韓婷婷台北25日電）2020台北國際電玩展預計明年2月6日至9日登場，將移師台北南港展覽館1館，包括商務區及玩家區規模都有望再創新高，展位以台灣遊戲橘子及神魔之塔規模最大。

市調公司Newzoo資料顯示，2018年全球遊戲市場規模達1349億美元，預估2019年全球遊戲市場規模將達1500億美元，其中亞太遊戲市場發展正快速崛起，未來有機會成為全球最大的遊戲市場。

主辦單位台北市電腦公會表示，2019年總計有426家廠商參展，2144個展位，寫下歷年紀錄。2020年移師南港展覽館展區，空間更大，預料規模有機會再創新紀錄。除了展場變動外，今年首度跨領域合作，與國際書展結合，推出書展電玩一起玩的活動。

根據主辦單位統計，2020年商務區與INDIE HOUSE獨立遊戲專區，已有近300家業者自20個國家地區報名參展，前3大分別是台灣、日本、韓國，其他包含奧地利、荷蘭、義大利、芬蘭、法國、德國、美國、加拿大等也積極參加。

參展的全球知名遊戲業者包括如美國Xsolla、德國Remerge、日本G-angle與SUCCESS、中國騰訊、韓國Gravity與NHN、法國Plug in Digital，以及台灣So-net、量子遊戲、弘煜科技、中華網龍、網銀國際等遊戲產業相關業者。

此次遊戲展也首度規劃台灣ACGN-IP合作主題展，預計有24家參展廠商帶來超過100款作品，結合動畫、漫畫、遊戲、小說等元素，展現台灣原創能量。預估將有超過3000名國內外遊戲相關業者，前來尋找媒合機會。

玩家區此次有包括遊戲橘子、MADHEAD、台灣索尼互動娛樂、台灣萬代南夢宮娛樂、Google Play、SEGA Games、唯晶科技、宇峻、鈊象、智冠、遊戲新幹線等廠商參與。

電腦公會表示，由於今年農曆年較早，加上配合寒假旺季，2020電玩展展期落在農曆春節過後，將首度推出50張東京來回機票抽獎活動，期盼炒熱人氣。（編輯：張良知）1081225