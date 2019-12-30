佳能：明年營運接近谷底 轉型效益下半年發酵

（中央社記者韓婷婷台北30日電）佳能今天舉行線上法人說明會，董事長曾明仁表示，受到數位相機持續萎縮衝擊，明年營運可望接近谷底，轉型商用及車用影像模組已有具體成果，預計明年下半年效益陸續發酵。

佳能第3季營收新台幣13.5億元，稅後虧損6767萬元，EPS為-0.24元，相較去年的-0.53元虧損縮減一半；累計前3季53.76億元，年減6.5%，合併毛利率10%，較去年同期5.5%增加4點5個百分比；稅後虧損為1.8億元，相較去年同期的虧損3.56億元大幅改善；EPS為-0.64元，優於去年同期的-1.26元。

佳能前3季營運虧損已見到收斂，曾明仁表示，為了改善體質，針對大陸工廠進行整併重整，同時在台灣五股廠進行投資，因此第4季會有一次性費用認列，第4季財務表現會受到影響，不過在整併完成後，營運費用可以大幅精簡，對明年度財務將有正面效益。

針對外界關心的轉型進度，曾明仁表示，過去著重在光學影像模組及系統整合，目前強調在高階影像模組，人工智慧（AI）的大趨勢下高階影像模組扮演重要角色。佳能鎖定在3D感測（3D Sensing）、廣角應用等，聚焦在商用影像模組發展，消費性則著重在AR及VR的應用。

曾明仁指出，機器視覺及影響輸出產品預計明年下半年發酵，2021年有望見到明顯成長；至於汽車影像模組在長時間投入後，預期明年有具體成果。隨著新應用產品效應開始發酵，初估明年毛利率將較今年提升。

由於商用影像模組導入仍在初期，曾明仁預期，明年度商用模組成長的幅度仍低於相機衰退的幅度，但毛利率會提升，整體營收依舊保守看待，不過，期待明年獲利表現會比今年再改善，轉虧為盈是努力的目標。（編輯：鄭雪文）1081230