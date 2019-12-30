強化資產管理業務 富邦投信調整為金控子公司

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）為強化資產管理業務版圖，富邦金控今天宣布進行組織架構調整，將富邦投信由富邦證券100%持股子公司，調整為金控直接100%持股子公司，新任富邦投信董事長由富邦證券董事長史綱轉任。

富邦金表示，至於富邦證券董事長史綱轉任後的遺缺，則由富邦金控總經理韓蔚廷兼任。

富邦金控董事長蔡明興表示，長年貿易出超及高額儲蓄力，使台灣長期以來資金充沛，帶動資產管理及財富管理需求日益殷切，這是富邦金控未來最具發展潛力的業務領域之一。

蔡明興指出，本次調整將富邦投信調整為金控第一層的重要子公司，希望能強化富邦投信的資產管理業務對金控策略發展的重要性，同時富邦投信也將與金控其他重要子公司更緊密溝通合作，發揮資源綜效，可望達成富邦金控、富邦證券及富邦投信三贏效益。

蔡明興說，對富邦金來說，這樣的調整可達到分業管理、提升投信業務通路的資源整合暨跨售成效；對富邦證券而言，資本適足率的提高，對未來業務拓展有更大的空間；對富邦投信而言，提升在金控的重要性，與金控其他重要子公司合作和溝通將更為緊密，以邁向下一階段的成長。（編輯：楊凱翔）1081230