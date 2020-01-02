堤維西AM市場看佳 第1季業績拚同期高全年衝新高

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）車燈大廠堤維西第1季AM市場旺季效應看佳，法人估單季業績衝同期新高，今年業績目標歷史新高。堤維西持續布局越南和印尼市場。

展望今年第1季營運，本土投顧法人報告指出，第1季持續是售後服務市場（AM） 旺季，儘管近期新台幣匯率走勢強勁，北美客戶拉貨相對保守，預期堤維西第1季業績仍有機會超過新台幣45億元，較去年同期成長5%到6%區間，衝歷史同期新高可期。

展望今年營運，法人表示，AM市場在新台幣走勢持續強勢下，預估堤維西今年業績較去年小幅成長約3%，有機會突破新台幣180億元，目標創歷史新高，今年稅後獲利可超過7億元，年成長4%到5%，每股純益約2.2元到2.3元。

觀察堤維西在中國大陸布局，法人表示，轉投資大茂偉瑞柯在中國車市緩步復甦，中國合資品牌車廠長安福特、以及自主品牌長安汽車將陸續推出新車或改款，營運可望從谷底回升。

堤維西積極布局越南與印尼市場，法人預估，越南在機車車燈業績要到2021年才有貢獻，在印尼與全球汽車零組件大廠合資，預估今年下半年陸續交貨。堤維西也積極切入國際重機大廠。

法人指出，去年第4季進入AM市場旺季，先前取得部分來自競爭同業的轉單，AM市場表現優於預期，不過，北美客戶拉貨力道趨緩，加上新台幣走勢強勁，預期去年第4季業績有機會超過42億元。

堤維西自結去年11月合併營收新台幣13.15億元，較前年同期14.24億元減少7.62%，累計去年前11月自結合併營收161.74億元，較前年同期152.78億元增加5.86%。去年前3季稅後淨利5.87億元，較前年同期5.04億元成長16.5%，前3季每股稅後純益1.88元，優於前年同期EPS 1.62元。

法人預估，去年業績約176億元，稅後淨利約6.9億元，每股稅後純益約2.2元。

若從市場比重來看，北美市場占比約4成，歐洲占比約25%，台灣占比約10%，AM和汽車新車原廠（OE）產品比重約9比1。

法人指出，堤維西在中國大陸OE事業主要透過合資的大茂偉瑞柯經營，主要客戶包括福特、長安等車廠。（編輯：楊玫寧）1090102