全國電子2020年續推雙品牌 拚業績優於去年

（中央社記者吳家豪台北2日電）3C通路商全國電子春節優惠活動開跑，預估春節檔期業績將成長兩位數百分比；展望2020年，將持續推動門市雙品牌，雖缺少節能補助挹注，仍將力拚今年業績優於去年。

全國電子總經理林政勳今天受訪說，2020年將持續展店，門市的「汰弱留強」會更積極。其次，將透過電子商務平台持續深化消費者服務及互動。第三，將加強會員經營，不過具體方案還在規劃中。

他強調，所謂的門市汰弱留強，是指對部分投資報酬率不佳的門市進行評估，例如考慮現有租金和門市人力，如果轉移到其他商圈開店是否有更好效益等，目前全國電子擬轉移店址的門市約30家左右。

至於全國電子推出約2年半的二代店Digital City，在全台已有13家門市，第14家門市將於1月17日在花蓮開幕，也是東台灣首家Digital City門市，預期將在2020年底完成20家Digital City門市的目標。

談到會員人數，林政勳雖未透露實際數字，但表示長期以來累積蠻多會員數，內部還在討論如何定義活躍會員，因為全國電子賣的商品以耐久財居多，即使與消費者互動頻率降低，也不見得真的流失客戶。

是否推出App強化會員經營，林政勳表示，App是評估中的工具之一，但尚未決定是否推出，還在討論App推出能否吸引消費者下載、增加使用機會。

2019年前11月全國電子累計營收達新台幣162.75億元，年增6.71%。林政勳認為，去年營收動能不錯，除了二代店Digital City展店之外，還有更細膩的策略規劃，內部做更多研究與分析。他也坦言，現在只靠一招沒辦法面對競爭，很多面向要考量，包括管理策略化、電子商務經營等。

展望2020年，林政勳直言壓力很大，去年成長來自策略努力，還有節能補助等大環境因素幫忙，今年缺少節能補助挹注，會是最大挑戰，內部目標仍是力拚今年業績優於去年。（編輯：林孟汝）1090102