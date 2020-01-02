美元買盤大舉進場 新台幣帶量收貶0.8分

（中央社記者潘姿羽台北2日電）新台幣今天開紅盤，但攻堅氣勢未能延續，儘管台股大漲百點，新台幣匯率卻從29字頭逐漸拉回，終場升轉貶0.8分，以30.114元作收，台北及元太外匯市場總成交金額擴大至19.03億美元。

新台幣兌美元匯率今天以30.110元開盤，貶0.4分，而後火速彈升至盤中最高點29.965元，不過外匯交易員指出，前個交易日盤中高點也來到29字頭，今天開盤只是反映先前的市場價格，而非強勁需求推升匯價。

相較於台股今天大漲103.34點，收在12100.48點，匯市卻呈現開高走低，外匯交易員表示，今天外資「從頭買（買匯）到尾」，使得新台幣匯價從29字頭慢慢拉回。

外匯專家李其展分析，今天人民幣續強，看不出有資金撤離亞洲新興市場的味道，推測是外資在15日美中簽署第一階段貿易協議之前，選擇先獲利了結一部分，過陣子再來布局紅包行情。

李其展表示，新台幣走勢今天確實稍有變化，但還得觀察幾天，才能斷定外資是否真的先獲利了結。外匯交易員也說，須持續關注外資買盤是否持續，但台股、陸股依舊蠻強，新台幣應該仍有支撐。（編輯：林孟汝）1090102