東森購物業績亮眼 王令麟：東森幣奏效

（中央社記者江明晏台北3日電）東森國際旗下轉投資東森購物，2019年全年合併草莓網營收年成長22%，達204億元，衝破200億大關，東森購物董事長王令麟表示，全通路整體業績表現亮眼，主要歸功於東森幣奏效。

東森購物表示，自2018年8月開始發送東森幣，累積至2019年12月31日為止，17個月共發行超過54億東森幣，其中有28億已被使用，使用率逾53%，是目前所有台灣發行的電商幣當中發行量最高的錢幣。

東森購物分析，在東森幣助攻下，東森購物在2019年會員成長和業績上有所斬獲，第一，帶動全通路會員新客成長及舊客甦醒，其中VIP成長高。第二，提高回購率。

東森購物董事長王令麟表示，東森幣推出迄今，東森購物的訂單數成長19%、件數成長26%、營業額成長33%、折抵金額成長56%。2019年11月VIP會員人數為43.4萬，與去年2018年同期33.4萬相比，成長30%，東森購物VIP人數累計至2019年11月總計為43.3萬人，共創造125.8億元消費金額，占全通路營收73.5%，人數與營收都創下5年以來的新高，東森幣功不可沒。（編輯：黃國倫）1090103