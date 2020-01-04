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摺疊機在台開紅盤 三星緊急追加訂單

最新更新：2020/01/04 19:21
三星摺疊手機Galaxy Fold登台銷售，限量預購不到40分鐘即售完，4日開賣造成部分門市缺貨，台灣三星也緊急追加訂單。中央社記者江明晏攝　109年1月4日
三星摺疊手機Galaxy Fold登台銷售，限量預購不到40分鐘即售完，4日開賣造成部分門市缺貨，台灣三星也緊急追加訂單。中央社記者江明晏攝　109年1月4日

（中央社記者江明晏台北4日電）三星摺疊手機Galaxy Fold去年12月27日在台亮相，售價近新台幣7萬，限量預購不到40分鐘售完，今天開賣造成部分門市缺貨，台灣三星也緊急追加訂單，預計兩周後抵台。

面對逐漸升溫的摺疊機市場，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星電子以摺疊螢幕技術發展做為破口，將摺疊手機再度帶回智慧型手機市場，預期今年將會有更多不同摺疊方式的產品出現，期望能帶動高階機種銷售動能，目標2020年高階機種銷售占比超越3成以上。

此外，根據外國媒體「Tech Radar」評選過去10年最好的5款智慧手機，宏達電在2014年推出的HTC One M8勇奪第一名，原因是當時就推出金屬機身與雙鏡頭配備，令人印象深刻，近期也成為網友熱議話題，而第2名至第5名則依序為三星Galaxy S7 Edge、摩托羅拉Moto G、蘋果iPhone 4，以及中國品牌OnePlus 3。（編輯：鄭雪文）1090104

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