美發動空襲避險情緒升溫 日圓回升至逾3週高點

（中央社記者潘姿羽台北6日電）日圓前陣子持續下探逾1年低位，讓哈日族樂開懷，但眼見日圓匯價回升，準備旅日的民眾可能笑不出來了；由於美軍空襲擊殺伊朗將領，避險情緒升溫，日圓匯價已緩步回升至0.282元。

觀察台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.282元，為2019年12月13日以來、逾3週的高點；若與2019年12月27日的低點0.2783相比，同樣兌換新台幣5萬元的旅費，足足差了2357日圓，足夠兩人各吃一碗一蘭拉麵，還點了小菜的價格。

富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，日圓匯價回升有2原因，一是美國3日發動空襲，狙殺伊朗軍事將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），使得中東區域局勢緊繃，也導致日圓避險貨幣的作用再次發揮；其次，去年底熱錢大量流入新興亞洲市場，如今美伊局勢緊張，資金開始觀望，不再往新興市場衝，新台幣升勢也跟著緩和。

羅瑋指出，市場避險情緒升溫，加上新台幣升值壓力減輕，兩者因素綜合之下，日圓匯價便開始回升，預估在國際局勢依舊存在不確定性、市場觀望情緒濃厚的情況下，日圓將維持一定支撐力道，而非2019年底時持續走低的走勢。（編輯：楊凱翔）1090106