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三星傳搶回高通訂單 法人：台積電先進產能滿載

最新更新：2020/01/07 10:15

（中央社記者張建中新竹7日電）媒體報導，三星6奈米製程量產，成功搶回高通（Qualcomm）訂單。台積電對此不願評論，法人則認為，主要是台積電先進製程產能供不應求，訂單外溢現象。

南韓媒體Business Korea報導，三星去年12月開始運用極紫外光（EUV）技術量產6奈米晶片，並計劃今年上半年推進到5奈米。

國內媒體揣測，三星在削價搶單策略奏效下，成功搶回高通6奈米晶片訂單，並憂心恐對晶圓代工後續價格產生影響。

台積電對此維持一貫態度，不評論客戶動向與外界傳言。

投顧業者表示，高通為確保晶圓代工產能無虞，驍龍865與驍龍765即分別由台積電及三星代工生產，高通6奈米晶片下單三星，並不代表三星打敗台積電。

由於聯發科與超微（AMD）等客戶需求強勁，台積電7奈米製程產能滿載，為滿足客戶需求，台積電去年與今年資本支出都將高達140億至150億美元規模，擴大投資7奈米與5奈米製程產能。

投顧業者認為，三星接獲高通6奈米晶片訂單，應是台積電先進製程供應吃緊，訂單外溢所致，對台積電不致造成威脅。（編輯：張良知）1090107

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