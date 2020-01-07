送保即時通核貸時間縮60倍 盼培育新獨角獸

（中央社記者廖禹揚台北7日電）為協助微中小型企業取得融資更簡便，中小信保基金攜手5家銀行業者推出「送保即時通」，將核貸作業時間縮短60倍，期盼為台灣培育更多仍是幼苗的獨角獸。

中小企業信用保證基金去年初與台新銀行合作，起動送保即時通計畫，開發間接保證送保資料介接系統，今天宣布正式上線，已與台新、合作金庫銀行、第一銀行、台北富邦銀行、台灣中小企業銀行等5家業者完成介接，是中小信保基金成立45年來首個資料介接系統。

台新銀行同時推出「中小企業金甲好好貸」平台，提供企業從申貸到核保即時通的自動化服務，讓企業貸款更有效率。

中小信保基金董事長李耀魁表示，透過資料介接系統，可減少人工輸入所需時間及錯誤率，預估可為合作銀行減少1.5萬個小時的作業時間，讓銀行更願意辦理微中小型企業的小額案件；同時，核貸快速、降低錯誤率以減少來回補件作業等，也會成為微中小型企業申貸誘因。

李耀魁說，數位化服務已經成為趨勢，有信心在今年與國內所有銀行接洽完成介接。根據中小信保基金統計，目前合作5家銀行過去申貸金額占中小信保歷年承保額的47%，若加上正密切接洽的台灣銀行、彰化商銀、上海商銀、國泰世華、渣打、陽信、板信、星展、中國信託等9家銀行，占比約達68%。

中小信保先前也推出採簡易審查的「中小企業千億保專案」，李耀魁指出，該專案提供首次送保企業100萬元以下案件保證成數達9.5成，成功促使1.8萬家從未運用信用保證的微中小企業申請。他笑說，若100家中能有1家成為獨角獸，中小信保基金就有可能培育出180家獨角獸，成為台灣未來的重要企業。

截至去年11月，中小信保基金累計已協助43萬餘家企業，自金融機構取得743萬多件融資，總金額超過新台幣19兆元。（編輯：張良知）1090107