台糖沼氣發電10萬度 全台首家生質能憑證供給者

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）台糖近年積極發展沼氣發電，並投入再生能源憑證市場。台糖表示，已產出100張再生能源憑證，相當於以沼氣發電量10萬度，成為全台首家生質能綠電憑證供給者。

立法院已通過修正「再生能源發展條例」，明定用電大戶應共同參與設置再生能源設備或儲能裝置，或是購買再生能源憑證或繳納代金方式代替；根據國家再生能源憑證中心官網，至今已經發放7萬5800張憑證。

台糖今天發布新聞稿表示，為了配合政府政策，近年發展沼氣發電，也投入再生能源憑證市場，已累計產出100張再生能源憑證，相當於以沼氣產出10萬度電，且已完成83張憑證交易。

台糖表示，至今是全台唯一一家取得生質能類別的再生能源憑證供給者。屏東大響營第一畜殖場在107年通過審核，成為全台首座生質能類別的再生能源憑證養豬電力案場，四林畜殖場也在去年12月同樣取得資格，成為再生能源憑證供給者。

台糖說明，畜殖場利用豬糞尿資源進行厭氧消化反應，藉此產生沼氣，再經脫硫處理用於發電，不僅可解決養豬場環保問題，也能協助綠電發展。而豬糞尿發酵後的沼渣及沼液更可作為農用肥份，回歸農田，達到新農業與循環經濟的目標。

台糖也說，將持續發展沼氣發電，同時投入綠電市場，貢獻各類產業的永續經營發展。

此外，台糖擬砸下百億元推動改建綠能養豬場，畜舍屋頂將建置太陽能板，也會於豬場導入沼氣發電系統等綠能設施，兼顧畜牧生產及環境永續。（編輯：楊玫寧）1090107