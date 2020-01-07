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首頁 / 證券

大毅自結去年11月每股賺0.13元 續攻車用

最新更新：2020/01/07 16:42

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件廠大毅自結去年11月稅後純益新台幣1800萬元，年減83.5%，每股盈餘0.13元。公司今年持續布局車規、物聯網、工業、醫療等應用。

大毅指出，公司有價證券在集中交易市場達到公布注意交易資訊標準，因此公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

大毅今天重挫一度觸及跌停57.6元，終場收在57.8元，大跌9.69%，成交量超過1.97萬張。

大毅今天公告自結去年11月合併營收3.85億元，較前年同期4.49億元減少14.25%，去年11月自結稅後純益1800萬元，較前年同期減少83.5%，每股盈餘0.13元，較前年同期減少78.2%。

大毅去年前11月自結合併營收40.96億元，較前年同期56.54億元減少27.55%。

展望未來布局，大毅指出產品朝向小型化、利基化、高規格特殊品發展；聚焦車規、物聯網、工業、醫療等應用；並導入工業4.0智慧製造工廠。

大毅主要生產晶片電阻、晶片排阻、保護及感測元件元件，預估今年晶片電阻占大毅整體業績比重約65%，保護元件等產品占比約35%。今年車用占比可提升到7%。（編輯：張均懋）1090107

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