雲彰綠電投資疑卡關 經部緩頰：人力不足非刁難

（中央社記者廖禹揚、吳哲豪、姜宜菁台北7日電）雲林及彰化縣政府今天否認以新增回饋卡關太陽光電等綠能建設，經濟部也表示，投資案進度較慢主因是地方政府相關人力不足，不見得是刻意刁難，能源局已透過補助方案協助。

再生能源是蔡政府力推的政策，自由時報今天報導，選前傳出藍營執政的雲、彰縣府狂擋太陽光電投資，包括其中共有120案、逾280MW太陽光電投資案，在土地使用容許及變更上，遭技術性卡關外，也頻傳風場設置過程中地方強索回饋亂象。

不過，彰化縣政府經濟暨綠能發展處對中央社記者表示，光電投資案件，都依照規定永續推展，如果比較前年、大前年就知道縣府沒卡件，去年彰化的太陽能發電量已達全國第一，沒有卡關的情形。

經綠處指出，大型農地種電案件，去年就有11件大型光電籌設案，其中2案已取得能源局籌設許可，其他因去年底才送件，部分還在縣府及中央審查中。

雲林縣建設處長李俊興也表示，雲林電網分散在各鄉鎮，綠能廠商常反映台電饋線不足，還有地方居民認為太陽能板的反射光會影響生活，且清洗太陽能板的洗劑會汙染環境，因此反對發展綠能。

李俊興指出，只要是不利農業經營區申請種電或是農業設施搭配發展綠能，縣府都會同意，更不會以新增回饋卡關。

經濟部官員對中央社記者表示，業界會傳出雲彰地區案場遭卡關，可能是因為地方政府相關人力不足，不見得是刻意刁難，經濟部能源局已透過補助方案，協助地方政府加徵辦理人力。

至於離岸風場設置過程中傳出地方強索回饋狀況，官員表示，因開發商與當地漁會、地方政府、鄉公所等單位仍未敲定回饋方案，經濟部也正積極協助洽商。

據報導，開發商指出，電協金、漁業補償金等法定回饋、補償項目已相當多，且協商難度高，因此遲遲未能正式敲定詳細內容；中部各風場也尚未能完成漁業協商，開發商憂心，若持續開出額外項目，成本恐難以因應。（編輯：林孟汝）1090107