農曆春節資金需求大 壽險業近百億滿期金提前發

（中央社記者劉姵呈台北7日電）因應今年春節連假較去年提早，多家壽險公司今天陸續公布，將提前發放滿期金、生存金及年金，目前已公布金額合計約新台幣97億元，讓年關有資金需求的保戶可提早運用。

今年除夕為1月24日，目前國泰人壽、富邦人壽、遠雄人壽、南山人壽、新光人壽、元大人壽及中國人壽均表示，將提前在1月中旬開始給付滿期金、生存金及年金。

國泰人壽表示，保險契約於2020年1月17日至1月29日應領的滿期金或年金合計有6萬5905件，給付金額共19.94億元，國壽將提前在春節連續假期前1月17日將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去保戶申辦時間。

富邦人壽也指出，預計在1月20日將針對保單周年日為今年1月20日至29日的生存金或滿期金進行給付，台幣與外幣給付件數合計近2萬件，給付金額約20億元，讓保戶可提前做好年度規劃，掌握新年度資金運用。

遠雄人壽則表示，保險給付日期為今年1月22日至1月29日，最早將於1月15日起提前給付生存金、滿期金，總計發放逾2000件，金額約5500萬元。若給付方式為匯款件，將提前於1月21日匯款；若給付方式為支票件，給付支票則最早將提前於1月15日前掛號寄出，讓保戶可提前做好資金調度，開心過好年。

南山人壽也將針對給付日期在今年1月21日至1月29日間的滿期金、還本金、增值回饋分享金，提前於春節前1月17日至1月21日將款項依保戶選擇的方式陸續給付，預估總給付金額有43.4億元，共超過6萬件保單。

新光人壽表示，如給付日期落在今年1月23日至1月29日保單，將提前於1月22日給付滿期金、年金，目前預估總給付金額約8.69億元，共計有2萬1002件。

元大人壽也將針對今年1月22日至1月29日（含）的應給付保單作提前給付，統計共逾2500件，總金額約6000萬元，若選擇電匯件的保戶，將統一提前於1月21日匯款；選擇支票件者，給付支票將分批於1月14日前寄出，讓民眾有多一筆資金可於春節期間自行調配運用。

中國人壽公布，給付日期為今年1月23日至29日者，將於春節前提前給付；若給付方式為支票將提前在1月15日給付，若給付方式為匯款則會在22日給付，預估總給付金額逾3.8億元，給付件數約6000件。

不過，壽險業者提醒，應注意持有的保單狀態以免影響提前給付，若因保費繳費次數不足、保費支票未兌現、或契變受理中等不能給付原因的保單，須待原因排除後始能執行給付作業。（編輯：林淑媛）1090107