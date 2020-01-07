5G競標激戰 中華信評：電信業者評等壓力大

（中央社記者廖禹揚台北7日電）5G首波釋照競爭激烈，標金一路續飆，中華信評今天表示，這可能使受評電信業者的評等與評等展望面臨壓力升高，以目前暫時的競標結果來看，遠傳電信的壓力特別明顯。

5G第一波釋照競標進入第20天，總標金飆破千億，最熱門的3.5GHz頻段暫得標金也來到1048.95億元，衝破千億，大大超越國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元、市場預期的600億元左右水準，被形容為「失速列車」。

中華信用評等公司今天表示，5G頻譜執照競標價格不斷飆升，可能造成電信業者財務槓桿比大幅提高，使受評電信業者的評等及評等展望面臨壓力逐漸升高；中華信評先前也預測，各電信業者未來幾年的財務比率，也將因在5G相關基礎設施投資上的資本支出規模較高而受到影響。

雖然尚未揭露各電信業者的得標明細，最終得標價格也未決定，但依中華信評設想基本情境下，遠傳電信的信用結構可能面臨特別明顯壓力。

中華信評分析，3.5GHz頻段涵蓋範圍廣，目前可獲得的供應鏈支持度也較佳，加上政府尚未明定5G頻譜共用與網路共建相關規定，大型電信業者面對高度不確定性，具有必須確保在未來5G時代保有競爭優勢的壓力，造成這次競標戰況激烈。

中華信評指出，在標金不斷上揚狀況下，遠傳電信的評等緩衝空間正快速縮小；若遠東新世紀的借款對稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）比升高至5倍以上，且短期內改善可能性很低，中華信評可能考慮調降遠傳電信及遠東新世紀的評等。

相較之下，中華信評認為，中華電信的現金流量產生能力相對強健，帳上持有龐大現金部位，顯示仍有足夠財務緩衝空間維持目前評等。

這次5G競標成本可能高於中華信評原先預估水準，因此，中華信評預期，中華電信及遠傳電信等業者在5G推出後的初期階段，會因缺乏成功商業模式而持續面臨財務與營運壓力，可能在5G基礎設施投資上採取更保守作法。（編輯：趙蔚蘭）1090107