更多編輯台推薦新聞：
美軍第82空降師開赴中東 士兵：要打仗了
國際

美軍第82空降師開赴中東 士兵：要打仗了

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看
國際

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天
生活

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

研調：多辨識方案成手機安全機制新趨勢

最新更新：2020/01/08 12:20

（中央社記者韓婷婷台北8日電）生物辨識技術多元化發展，指紋、人臉與虹膜是經常採用的方案，在安全機制日益受到重視下，市場趨勢朝向結合多種互補生物辨識技術的多辨識方案，提供多重安全機制。

生物辨識（biometrics）是採取人體獨有特徵作為身分的安全識別依據，直覺的操作模式提供便捷的使用體驗。目前指紋、人臉與虹膜是3種手機常採用的人體特徵，搭配AI演算法可提升辨識可靠度與速度。

根據DIGITIMES Research分析師簡琮訓調查，眾多生物辨識應用中，以指紋辨識最受消費者歡迎，於各主要應用被選擇的比例皆約為30%。目前手機應用尚未出現絕對的防偽生物辨識技術，市場趨勢朝向結合多種互補生物辨識技術，提供多重安全機制。

簡琮訓表示，螢幕下指紋（Fingerprint on Display, FoD）解決方案能有效改善手機螢幕占比，現以光學影像和超音波技術為主流，又以光學影像兼具成本與效能，最受手機商歡迎。

中國的手機廠商最領先導入屏下指紋辨識技術，其中領頭羊為小米和vivo，兩者是最早大規模應用光學屏下指紋辨識技術的手機廠。華為則是在Mate 20 Pro開始搭載屏下指紋技術。

簡琮訓指出，蘋果的iPhone在人臉辨識應用上發展成熟，採用3D結構光（Structured Light）技術，搭配自家研發的AI晶片，辨識準確性與速度均達水準之上。Android 10開始提供原生3D人臉辨識支援，採成本較3D結構光低的飛時測距（Time of Flight, ToF）技術並搭配機器學習，有效提升安全性與辨識率。

三星（Samsung）曾採用高辨識度的虹膜辨識應用於旗艦機款，看中虹膜辨識具有高安全性與辨識率而選用，不過，虹膜辨識技術受限辨識區域與辨識角度，在手機市場占有率和指紋、人臉辨識仍有一段差距。（編輯：郭萍英）1090108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報