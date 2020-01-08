研調：多辨識方案成手機安全機制新趨勢

（中央社記者韓婷婷台北8日電）生物辨識技術多元化發展，指紋、人臉與虹膜是經常採用的方案，在安全機制日益受到重視下，市場趨勢朝向結合多種互補生物辨識技術的多辨識方案，提供多重安全機制。

生物辨識（biometrics）是採取人體獨有特徵作為身分的安全識別依據，直覺的操作模式提供便捷的使用體驗。目前指紋、人臉與虹膜是3種手機常採用的人體特徵，搭配AI演算法可提升辨識可靠度與速度。

根據DIGITIMES Research分析師簡琮訓調查，眾多生物辨識應用中，以指紋辨識最受消費者歡迎，於各主要應用被選擇的比例皆約為30%。目前手機應用尚未出現絕對的防偽生物辨識技術，市場趨勢朝向結合多種互補生物辨識技術，提供多重安全機制。

簡琮訓表示，螢幕下指紋（Fingerprint on Display, FoD）解決方案能有效改善手機螢幕占比，現以光學影像和超音波技術為主流，又以光學影像兼具成本與效能，最受手機商歡迎。

中國的手機廠商最領先導入屏下指紋辨識技術，其中領頭羊為小米和vivo，兩者是最早大規模應用光學屏下指紋辨識技術的手機廠。華為則是在Mate 20 Pro開始搭載屏下指紋技術。

簡琮訓指出，蘋果的iPhone在人臉辨識應用上發展成熟，採用3D結構光（Structured Light）技術，搭配自家研發的AI晶片，辨識準確性與速度均達水準之上。Android 10開始提供原生3D人臉辨識支援，採成本較3D結構光低的飛時測距（Time of Flight, ToF）技術並搭配機器學習，有效提升安全性與辨識率。

三星（Samsung）曾採用高辨識度的虹膜辨識應用於旗艦機款，看中虹膜辨識具有高安全性與辨識率而選用，不過，虹膜辨識技術受限辨識區域與辨識角度，在手機市場占有率和指紋、人臉辨識仍有一段差距。（編輯：郭萍英）1090108