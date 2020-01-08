儒鴻大豐收 去年營運寫下三高紀錄

（中央社記者潘羿菁台北8日電）紡織股王儒鴻去年12月營收新台幣27.43億元，刷單月新高，年增7.6%，帶動第4季營收77.52億元，年成長2.6%，為單季新高，全年281.37億元歷年最高，2019年度儒鴻寫下「三高」紀錄。

受惠於品牌客戶拉貨強勁，去年前3季稅後純益為31.63億元，較前年同期成長0.8%，每股稅後純益（EPS）11.54元，法人預期，隨著去年第4季營運開紅盤，有機會推升2019年獲利同樣創高表現。

由於去年大豐收，儒鴻表示，去年年終獎金發放水準約3至4個月，今年業績成長情況下，有望優於去年。

去年兩大樂觀因素支撐儒鴻業績，一、運動龍頭品牌Nike銷售業績長紅，帶動儒鴻訂單水漲船高；二、品牌客戶祭出集中供應鏈政策，儒鴻搖身一變成為品牌前5大供應商，訂單集中化因素讓儒鴻出貨暢旺。

展望今年度營運，儒鴻董事長洪鎮海先前提過，今年將是以成衣拉貨動能貢獻大於布料動能，在自有工廠將積極去瓶頸提升15%產能，另外，委外發包能量也會同步擴大24條產線，預估今年月均產能擬新增180萬件至220萬件。

因此農曆年過後，人力將會陸續補齊到位，由於儒鴻已經提高工資水準，目前招募人力多半是有經驗資歷，後續學習曲線將會大幅縮短，甚至有望立即上線。

洪鎮海指出，今年品牌客戶給予的動能將優於通路商動能，從儒鴻掌握手上訂單來看，今年營運狀況將會比去年高。

至於印尼一貫化投資案，原定在2021年第2季量產成衣廠，不過土木工程發現當地土質差必須先投入改良工程，因此需要延後到第3季才能開出，而布料廠則是2022年設廠，目前針對印尼一貫化定位只接中大型訂單，並且供應快速反應款式訂單。（編輯：鄭雪文）1090108