北市推台灣跨境電商育成中心 助企業培訓人才

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市產業發展局今天表示，與台北市進出口商業同業公會合作推動台灣跨境電商育成中心正式成立，未來可提供協助台灣企業在跨境電商領域的人才育成、培訓等服務。

產業局發布新聞稿指出，經統計，台北市從事進出口貿易公司約有8萬3000餘家，占全台進出口貿易公司總數近3成；北市府從民國106年推動協助企業轉型成跨境電商服務，像提供諮詢輔導、電商推廣說明會、產學合作等。

產業局表示，透過產業發展獎勵補助創新育成計畫與台北市進出口商業同業公會合作，共同推動台灣跨境電商育成中心正式成立，該育成中心以一站式輔導與完整服務，盼提供台灣企業邁向全球跨境電商市場。

產業局指出，台灣跨境電商育成中心以品牌、行銷、業務、展會為面向，盼讓傳統外貿公司模式翻轉成為新數位技術，提供包含跨境電商領域的諮詢輔導、人才培訓、產學合作、商機整合等服務，也會舉辦年會及研討會等。

產業局表示，業者想了解相關內容或獎勵補助計畫，可上網搜尋「台北市企業運用跨境電商平台拓銷市場計畫」及「台北市產業發展獎勵補助計畫」。（編輯：李錫璋）1090108