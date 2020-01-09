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解決橋頭科學園區交通問題 營建署擬開匝道

最新更新：2020/01/09 16:46
營建署長吳欣修指出，在開設交流道有困難的情形下，研議開設匝道解決未來橋頭園區的進出交通問題，建議案近期就會報行政院。中央社記者吳柏緯攝　109年1月9日
營建署長吳欣修指出，在開設交流道有困難的情形下，研議開設匝道解決未來橋頭園區的進出交通問題，建議案近期就會報行政院。中央社記者吳柏緯攝　109年1月9日

（中央社記者吳柏緯台北9日電）為配合未來高雄橋頭科學園區的交通需求，內政部營建署研議，在中山高速公路開闢專屬匝道供園區廠商進出使用，建議案近期將會送交行政院討論。

被外界稱為高雄橋頭科學園區的「高雄第二園區」（橋頭園區），歷經行政院與科技部、內政部等相關部會召開多次研商會議，籌設計畫在去年12月時經行政院核定。

不過橋頭科學園區並未規劃交流道，可能會造成進出園區不便，為配合未來高雄橋頭科學園區的交通需求，內政部營建署研議建設匝道，取代交流道。

營建署長吳欣修今受訪時指出，過去規劃科學園區時，都會預留建設交流道的空間，然而橋頭科學園區的基地位置特殊，剛好位在兩個交流道之間，但是到岡山交流道不方便，楠梓交流道的交通流量太大。因此營建署研議在中山高速公路上開闢一條匝道，方便未來進駐的企業與相關廠商進出。

吳欣修說明，負責管理科學園區的科技部也樂觀其成。他進一步提到，目前進出科學園區的自動通關系統完備，因此可望大幅縮減時間成本。

吳欣修指出，不論是署內自行評估或是過去進行協調時，高公局的意見，都認為要另開交流道的難度很高，不過若是開匝道，則是可行的方法。營建署最近會把建議方案匯報行政院，再由行政院進行協調。

高雄橋頭科學園區面積約為262公頃，規劃的產業專用區面積共約185公頃，其中將近21公頃為園區滯洪池、環保設施等公用設備用地，可提供產業用地約164公頃。預計民國110年底就可以讓廠商選地規劃設廠，帶動地方發展。（編輯：趙蔚蘭）1090109

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