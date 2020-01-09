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OTT來勢洶洶 中嘉備三支箭迎戰

最新更新：2020/01/09 17:06

（中央社記者吳柏緯、林孟汝台北9日電）OTT來勢洶洶，有線電視產業遭逢嚴峻挑戰，中嘉有線電視網路集團持續擴大版圖，今天宣布與遠傳電信聯手，正式啟動規劃許久的「跨業結盟、布局5G、開展OTT」等三支箭策略；今年上半年將推出新的開放式機上盒，納入更多的APP選擇。

2020年台灣將進入5G時代，數位匯流已成為銳不可擋的浪潮，不過，因為網路影音串流（OTT）業者強勢競爭，以及非法機上盒侵權、有線電視節目重播率過高等問題，有線電視訂戶江河日下，據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，2019年第3季台灣有線電視訂戶數為496.2萬戶，跌破500萬戶大關。

中嘉網路在2018年易主、本土資金取回經營權後，新經營團隊開始布局數位匯流，規劃「跨業結盟、布局5G、開展OTT」等三支箭策略，持續擴大版圖，增強競爭力。

首先在跨業結盟方面，中嘉去年下半年率先與台灣之星結盟，今年開春，中嘉再與三大電信之一的遠傳電信合作，除了遠傳門市可以直接申辦中嘉系統，並享有優惠外，據中嘉行銷長謝曉琳表示，今年上半年中嘉將更換新的開放式機上盒，納入更多APP選擇後，也將與遠傳friDay影音平台有更深入合作。

今年是5G元年，這是有線電視與電信匯流結盟的最好機會，也是最有未來性的數位產業，中嘉第二支箭就是布局5G，先後與台灣之星、遠傳策略聯盟，進一步完善5G應用藍圖，希望結合雙方優勢資源，完備無線與有線通訊服務網路，完成彼此的最後一塊拼圖。

據業界知情人士透露，除了業務上合作，中嘉部份股東也以個人資金支援台灣之星，再伺機擴大投資其他電信市場，如企業專網等，希望未來能在市場上與其他領先群雄一較高下。

中嘉第三支箭在發展OTT。中嘉bbTV早在2017年即與電影片商CatchPlay獨家合作，著手布局強化既有頻道外的影音內容，去年12月也開始與台灣本土第一品牌LiTV合作，這位知情人士表示，中嘉目前正規劃與民視的四季線上合作，而在國際頻道合作上，中嘉與DISCOVERY討論節目合作案，今年就會有新產品發布。（編輯：趙蔚蘭）1090109

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