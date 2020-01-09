王文淵看今年景氣：混沌不明 只能審慎以對

台塑集團暮年會9日展開，台塑打頭陣，集團總裁王文淵認為，今年國際情勢風險因素多，讓景氣走勢很難看得清楚。中央社記者潘羿菁攝 109年1月9日

（中央社記者潘羿菁台北9日電）台塑集團總裁王文淵今晚出席台塑暮年會時表示，近期美伊兩國緊張情勢拉抬油價，以及美中貿易戰第一階段協議簽署在即等，各種國際不確定因素讓經濟增添風險，截至目前自己對今年景氣看法為混沌不明，只能審慎以對。

台塑四寶首場暮年會今天由台塑打前鋒，恰好工總今晚也舉行尾牙，王文淵身兼工總理事長只好一晚趕兩攤，因此他上台致詞時先向同仁抱歉遲到了，適逢本週六投票日，他鼓勵大家要去投票，「投給心中的人」。

王文淵坦言去年獲利表現確實不理想，對於今年度營運展望，因為國際情勢變化多端，截至目前景氣走勢很難看得清楚，處於混沌不明、不明朗狀況。

不過他也提到，自己今天要保留體力，因為明天要跟台塑工會開會討論紅包。

台塑集團總管理處日前已公布，2019年台塑四寶稅前平均每股盈餘為4.84元，按照年終獎金公式計算，今年將核發4.94個月年終獎金，但工會仍依慣例親自向王文淵「討紅包」。

台塑董事長林健男補充表示，影響經濟前景的不確定因素相當多，尤其未來3年中國大陸及美國石化產品新產能大量開出。因此，必須更加審慎應對，逆風中求穩。

林健男進一步說，未來5年內將投入58億美元強化布局，包括中國寧波丙烷脫氫廠（PDH）廠、美國德州聚丙烯（PP）廠、美國碱氯／聚氯乙烯（PVC）擴建案、高雄洲際二期石化專區、仁武複材中心、染敏電池量產工廠與台塑大金三期擴建案。

其中，台塑大金為台塑持股5成，主要生產電子級氫氟酸，看好台積電在台灣持續擴廠帶動電子級氫氟酸需求增溫，促使台塑大金斥資約10億美元，規劃新增年產1萬多噸產能，預計2021年完工。

此外，台塑德州擴建陸續進入收割階段，去年12月德州烯烴三廠（OL-3）甫投產，由於台塑直接持股33%，今年度將可認列OL-3收益，也就是說，原本布局美國效益都是透過台塑轉投資公司-台塑美國認列收益，今年加入新成員OL-3，又多了認列收益來源，有助台塑今年業績表現。（編輯：林孟汝）1090109