雅茗-KY祭3箭 拚今年跳躍成長

（中央社記者江明晏台北10日電）雅茗-KY去年營收創高，今年將以擴大展店、國際合盟、投資併購3箭力拚營收跳躍式成長，美食-KY也看好2020年營收站穩成長軌道；雲品去年營收創高。

雅茗-KY去年12月營收新台幣1.9億元，月增26.54%、年減6.09%，雖受淡季與匯率波動影響，營收表現不及前年同期，但加盟商拉貨力道已回溫，累計2019年營收22.17億元，年增2%，創歷史新高。

雅茗-KY表示，2019年全年營收創新高，主要因為全年展店數近340家，加上展出店型均為新型態店，帶動營收明顯成長，加上經過過去一段時間的體質調整已完成，今年將以擴大展店、國際合盟、投資併購3箭齊發的策略，將雅茗-KY打造為「全球最佳茶飲創業平台」，今年營收可望有「跳躍式」成長。

截至2019年底，雅茗-KY旗下包含旗艦品牌「快樂檸檬」在內，共有7品牌，全球逾1101家店。雅茗-KY表示，今年除了持續穩固大陸一線城市市場外，更將結合重要中國渠道運營商深耕大陸二、三、四線城市，海外方面也會強化與代理商的合作關係，今年展店數目標預計將會較去年的340家翻倍成長。

而在海外市場方面，雅茗-KY今年也與日本京王集團展開更緊密的合作，大東京地區預估展出6至8店，另外在東協市場布局上，雅茗-KY除了跟菲律賓、泰國及越南等代理商持續深耕合作外，自1月起將陸續規劃與馬來西亞、印尼等代理商簽署MOU，並進一步升級為合資關係，在這兩地的合資展店目標，首年皆為15家，3年內要擴展至50店以上。

同時，雅茗-KY與美國舊金山的代理商關係已經升級為合資夥伴，近期也將在美國設立直營總部，與美國各地加盟商一起加快發展、深耕當地市場，並建立起全球茶飲供應鍵系統。雅茗-KY認為今年海外國際市場展店目標要再開100家店，達到海外總數200家。

除了展店以外，合盟、併購也將會是今年兩大成長動能。雅茗-KY表示，具體計畫及對象正在洽談規劃中，今年將陸續有好消息公布。

美食-KY自結2019年12月合併營收達19.7億元，年減3.21%，以功能性貨幣計算，達歷年同期次高水準，並且連續4個月較去年同期成長。累計全年231.76億元，年減約3.92%。

法人觀察，儘管新台幣兌人民幣及美元雙雙強勢升值，壓抑新台幣營收表現，但中國市場持續推動門市及產品年輕化、美國不斷拓展營運版圖、台灣也推出新型態門店，三大市場衝刺營收的策略明確，看好美食-KY 2020年營收站穩成長軌道。

雲品去年12月合併營收2.44億元，年衰退4.5%，主因館外餐飲因跨年連假減少，影響辦喜宴日子，致使頤品大飯店宴會接單場次減少，累計2019年全年合併營收達23.81億元，較2018年全年成長39%，創歷年新高。

雲品進一步表示，館外餐飲2020年第1季尾牙春酒接單順暢，公司並持續推動館外餐飲事業多角化布局與旗下品牌整合綜效，目前君品Collection宴會接單需求暢旺，推升整體訂單能見度已至2021年第1季，而雲品將持續受惠冬遊補助延長，有機會帶動平日週間住房率；另外，雲品正式接手桃園頂級婚宴會館「皇家薇庭」委託經營管理，成為國內首家宴會事業代為營運的首例，以零資產、純管理模式，預期旺季需求能持續強勁，有望於第1季對獲利有所貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1090110