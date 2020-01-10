台塑四寶展望首季轉樂觀 全年挑戰依舊大

（中央社記者潘羿菁台北10日電）台塑四寶去年合計獲利創下近5年新低，展望今年度，台塑四寶有三家已略轉樂觀，台化開始預接2月訂單，台塑更直言農曆春節過後可期待市場回溫，不過來自美、中石化同業大舉擴增產能，整體2020年依舊挑戰嚴峻。

台塑四寶合計2019年度自結稅後淨利為新台幣1271.62億元，年減39.8%，創2015年以來新低水準，讓四寶高層直呼去年狀況真不好。

展望今年概況，台塑董事長林健男指出，台塑調查228家客戶對於今年首季看法，高達84%客戶樂觀看待農曆年後訂單；主要是3月至8月輕油裂解廠與下游衍生物工廠進入歲修旺季，供給量減少有望帶動石化售價回升，另外，若美中貿易戰第一階段協議順利簽署，並取消加徵關稅，同樣有利於石化行情回溫。

今年第1季配合中油新三輕歲修以及地下管線檢測，估計首季開工率約89%與去年第4季相當，受惠於部分產品上漲，林健男說，首季營收有望比去年第4季略微成長。

台化同樣預期今年第1季營收將比去年第4季略成長，副董事長洪福源指出，售價可能會負成長，但是在銷售量有望增加，主要貢獻來自於芳香烴與塑膠系列產品，當量上揚意味著基本需求存在，再者，台化開始預接2月訂單，「所以農曆年後的市場可以預期」。

不過洪福源憂心主力產品之一的純對苯二甲酸（PTA）後市不樂觀，主要是未來3年內中國將新增2000萬噸產能，對於台化營運壓力仍是大，因此綜觀2020年仍是嚴峻。

話鋒一轉，洪福源也指出，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）可能在今年第4季簽署，若成真，「是台灣成為市場孤兒的開始」。

至於南亞則是維持悲觀看法，董事長吳嘉昭強調南亞為加工業，受到農曆春節影響，下游客戶開工時程較晚，預料首季營收會比去年第4季衰退，此外，主力產品乙二醇（EG）今年全球新增產能679萬噸，但是新增需求僅108萬噸，尤其中國大舉擴建並在今年陸續投產，光是今年第3季就有120萬噸規劃開出，預期石化產品行情難上漲。

而台塑化看準低硫柴油商機顯現，針對船舶運輸用低硫柴油大舉生產，總經理曹明說，目前低硫柴油與高硫柴油每噸價差高達250美元，前者行情來到每噸600多美元，利差相當好，去年公司總銷售量僅14萬噸，今年透過調節產能拉高至140萬噸。

至於台塑化稼動率則是規劃上半年烯烴部門維持100%、煉油90%。（編輯：黃國倫）1090110