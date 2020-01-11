蔡總統下任經濟挑戰　青年低薪產業結構轉型

（中央社記者潘姿羽台北11日電）2020年總統大選由總統蔡英文勝出，2年多來，美中貿易戰火衝擊全球經濟，台商紛紛逃離中國，生產基地移回台灣、轉進東南亞，雖然台灣經濟成長率高居四小龍之首，但國內外經貿環境丕變，蔡總統連任後，經濟問題仍是挑戰。

在這次大選中，民進黨大力催票下，各地投票所都可以看到年輕人的身影，成為這次大選致勝關鍵，然而，今天過後，如何端出實質政策牛肉，讓年輕人投完票不後悔，恐怕是眼前最現實的課題。

青年築巢路迢迢 學者籲住宅政策面對關鍵議題

出社會工作5年的黃先生無奈地說，這幾年工作穩定下來了，他開始思考要一直租房子、替房東付房貸，還是乾脆自己買房，「房價看了實價登錄以後，只能默默關起來，還是先開591租屋網比較實際」。

對於年輕人買不起房的痛點，總統蔡英文上任時，就提出杜絕房市炒作、健全租屋體系、推動社會住宅等「住宅三箭」，其中健全租屋體系、推動社會住宅都能大大減輕年輕人的居住負擔。

儘管蔡政府持續展現對於住宅政策的重視，政治大學地政系退休教授張金鶚重砲抨擊：「大家都知道問題在哪裡，做的卻很有限。」

張金鶚表示，蔡政府在解決居住問題上有用心，但力道依舊不足；台灣居住市場最大問題是高房價、囤房炒作，這部分沒有看到政府有拿出想要解決的魄力與態度。

儘管社會住宅、包租代管等制度可以解決租屋族、弱勢民眾的部分需求，張金鶚認為「治標不治本」，政府推動包租代管是一番美意，但現實情況是，房東為了規避繳稅，不願意將租賃行為檯面化，使得包租代管淪為小眾市場。

張金鶚指出，想要解決高房價、囤房的結構問題，實價登錄2.0絕對是關鍵，讓交易價格、預售屋都更透明，減少業者哄抬價格的空間，再加上囤房稅等稅制改革政策，並將租屋黑市檯面化，才是健全房市的根本之道。

解決低薪沉痾 找出癥結才能對症下藥

年輕人意氣風發離開校園，準備踏入職場，希望打拚出一番成就，但滿腔熱血很快就會面臨考驗，除了離鄉背井的北漂族須負擔高額租金，薪資水準更是「不可承受之輕」。

據主計總處最新統計，2019年1至11月工業及服務業受僱員工每人平均實質經常性薪資為新台幣4萬793元，仍不及2003年的4萬885元，顯見薪資成長速度遠不及物價漲幅；另外，主計總處去年11月底發布的人力運用調查也顯示，2019年5月，全體受僱者月收未滿3萬元者雖有下降，人數仍達299.4萬人，占比32.8%。

面對年輕人的低薪困境，蔡總統曾說，她的政府是「有史以來最注重年輕人的政府」，除了推動最低工資法、連續幾年提升基本工資，並透過五加二創新產業計畫推動轉型升級，創造更多高薪工作機會。

不過元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源認為，政府對於低薪的做法仍太籠統，要解決低薪，得先了解低薪的癥結點在哪，必須透過詳盡的行業別、交叉分析比對後，扎實地透過數據來檢驗，再來擬定政策，而不是直接拋出大方向、卻不夠細緻的政策來因應。

梁國源表示，第一，先檢視台灣按行業別分的薪資結構，看看是哪些行業薪資較低，而且不能只粗略劃分為製造業、服務業，光是製造業就涵蓋紡織業、石油及煤製品製造業、基本金屬製造業、電子零組件製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業等，行業別劃分要更細緻，才能完整了解各行業的薪資水準在哪裡。

接下來，梁國源指出，將行業別的薪資結構與勞動供需情形交叉比對，了解低薪行業是否存在勞動供給大於需求的情形，若有的話，便將多餘的勞動力引導至其他行業，並搭配技能訓練，才能提升人力素質。

梁國源強調，人力資源規劃是長期、專業的工作，國家發展委員會應擔負起產業分析責任，讓決策者了解各行業現況為何，進而擬定完整的政策，再交由教育部、勞動部等相關部會一起努力；沒有統計分析做為基礎，拋出的政策就沒辦法對症下藥，相關部會也缺乏整合力量，就像打混戰一樣，無法解決問題。

整合資源 政府應提出契合產業結構經濟政策

2020年總統大選結果出爐，外界普遍解讀這次大選是「主權之戰」，但民進黨勝選過後，仍需面對社會大眾最關注的經濟議題。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，「拚經濟」是一切的根本，經濟好轉，企業才能進一步提升薪資水準，所得提升，年輕人才會更願意結婚生子，國家也得以擁有豐沛的人力資源。

然而要拚經濟，關鍵在於明瞭自身優勢及短處，才能提出正確政策，吳大任建議，除了現行政策，政府也應端出符合台灣產業結構的完整經濟政策，並整合相關資源，才能發揮最大效益。

台灣企業規模多屬中小企業，結構上垂直分工為主，吳大任分析，這樣的特性可以讓市場機制充分發揮，企業為了維持競爭力，會在製造、生產上表現出最高效率；但中小企業因資源有限，研發能力、意願相對不足，對於需要創新、生命週期短的產業，將是一大痛點。

以韓國為例，產業結構以大財團、大企業居多，三星集團便是資源充足，有較高的能力承擔風險，又有政府大力支持，因此得以持續投入龐大資源研發創新，以維繫競爭力，也是台灣的強勁對手。

吳大任總結，如果政府可以針對台灣產業結構特性，提出完整的經濟政策，並整合既有研究能量、集中挹注更多資源，便能強化台灣優勢，拚出好經濟。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1090111