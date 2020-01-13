三星去年在台銷售近5年最佳 看旺5G與摺疊機

（中央社記者江明晏台北13日電）台灣三星去年銷售額達雙位數成長，為近5年最佳。三星看好5G手機、摺疊機，今年將持續往高階手機銷售占比3成的目標靠近，但認為台灣電信商因資費競爭，在推展5G方面恐比韓國更有挑戰。

觀察台灣去年手機市場，國家通訊傳播委員會（NCC）禁令影響中國手機在台銷售，及三星A系列熱銷等因素推升，三星在台銷售額去年度達雙位數成長，獲利目標達陣。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙歸功在A系列積極耕耘，系統業者也加碼優惠，促使三星A系列銷售亮眼。

他指出，今年首季三星在台灣市場持樂觀態度，1月第2週的銷售額就已達成長40%左右，主因為旗艦機成長2成，A系列有極大的貢獻。

隨著旗艦機價格不斷升高，三星未來會持續在旗艦產品上，以價格和規格再分不同系列來符合市場需求，例如三星這次就首度推出Galaxy Note 10 Lite，建議售價新台幣2萬900元，來彌補因旗艦機價格升高，過去高階市場的價格帶空窗。

陳啟蒙表示，旗艦功能下放未來會是普遍趨勢，他預告今年台灣三星將在上半年推出5G產品線，初期會和4G產品線在單價上做出區隔，但還要觀察電信業者5G資費設定。

三星看好，今年5G和摺疊機將是銷售雙主軸，希望持續往高階機種推進，去年底三星已完成高階占比25%、中階50%、低階25%的健康占比，今年將持續往高階3成的目標靠近。

台灣5G首波競標衝出逾新台幣1200億元天價，陳啟蒙仍樂觀看待台灣電信商未來在5G資費上的手機補貼，由於韓國5G經驗成功，認為台灣系統業者會參考韓國成功經驗，第一，協助消費者無痛升級，第二，5G手機補貼上比4G相當多，第三，5G服務上有很多免費體驗。

但他坦言，台灣的資費低價競爭，而韓國過去在4G沒有吃到飽，因此在無痛升級方面，台灣更有挑戰。內容還是最大的驅動力，例如韓國目前在5G服務上以娛樂如音樂會、棒球等相關內容服務最受歡迎，也看見有多人視訊會議等需求。（編輯：楊玫寧）1090113