光群雷轉投資包袱轉金雞 今年營運審慎樂觀

（中央社記者韓婷婷台北13日電）光群雷轉投資群曜醫磁控上消化道內視鏡已獲TFDA 核准，將進入市場銷售，加上今年將積極處理轉投資光峰持股，擺脫虧損包袱，董事長郭維武審慎樂觀今年整體營運表現。

光群雷今天舉行法人說明會，郭維武表示，今年經營政策回歸本業，針對既有產品全像防偽包裝材料擴大布局，看好印度、中東及非洲市場，規劃將投資新台幣1億元擴大既有印度廠，預計2020年底完成擴產，並於印度推次品牌Magic。

光群雷為全球第一大雷射全像材料整合廠，產品主要應用防偽標籤、包裝和裝飾等，本業持續穩定發展。今年除了擴大本業營運外；將在今年起大舉整頓轉投資子公司光峰與其子公司旗下 Boxlight、光耀等，希望降低持股比例，減少對母公司的包袱。

其中光群雷持股約46%的光耀主要是面板光學膜產品的生產廠商。持股約83%的光峰則生產應用於教育市場的互動式投影機。

光群雷今年轉投資亮點在群曜醫，已通過台灣衛生福利部食品藥物管理局（TFDA）核准，進行市場銷售。另外，也完成北市自費價格核定。

郭維武表示，群曜醫將全力推廣建置此一檢查系統，以最便利的模式讓全台灣的醫療單位都能使用到群曜醫的產品，目標3年內達成市占3成的年使用量，估計每年將有約30萬顆規模，產品毛利預估50%以上。有望推升光群雷整體獲利表現。（編輯：黃國倫）1090113