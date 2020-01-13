5G激戰 台灣之星引中嘉股東34.2億銀彈助攻

台灣之星13日宣布再獲新台幣34.2億元銀彈挹注，由中嘉董事長郭冠群等負責的達勝集團將投資助攻布局5G，此舉也意味著台灣之星與中嘉的合作將進一步深化。（台灣之星提供）中央社記者江明晏傳真 109年1月13日

（中央社記者江明晏台北13日電）5G競標飆上1270.09億元的天價，台灣之星今天宣布再獲34.2億元銀彈挹注，由中嘉董事長郭冠群等負責的達勝集團將投資助攻布局5G，此舉也意味著台灣之星與中嘉的合作將進一步深化。

5G競標今天進入第24天，也是總統大選後的第一個競標日，不過競標熱度並未隨大選結束而消退，根據下午4時結束的240回合競標結果，總標金來到新台幣1270.09億元天價，已超出4G第一波競標的金額1186.5億元約80億元。其中熱門頻段3.5GHz標金飆上1253.61億元，進逼德國在2019年競標時，創下世界第2高標金的紀錄。

市場擔憂小業者挺不住，台灣之星繼去年40億元現金增資到位及完成與聯貸銀行團簽訂總額51億元的聯合授信合約後，今天決議辦理私募普通股案及私募無擔保可轉換公司債案，將再挹注34.2億元的資金，後續將依實際資金需求規劃多元籌資工具陸續增資，宣示台灣之星積極布局5G的決心。

台灣之星指出，本次應募人中包含全台最大私募基金之一的達勝壹甲壹投資、銓陞投資、璽兆投資；由於達勝壹甲壹負責人就是中嘉董事長郭冠群，銓陞投資、璽兆投資則為中嘉最大股東的宏泰集團旗下轉投資公司，市場解讀，此舉將意味著台灣之星與中嘉進一步加深策略合作夥伴關係。

台灣之星早在去年6月宣布攜手有線電視系統業者中嘉集團，完備無線與有線網路通訊，正式跨足家戶市場，補齊個人、企業至家戶市場的關鍵一塊拼圖。

達勝集團看好，5G產業發展前景與巨大商業潛力，決議以私募普通股及私募無擔保可轉換公司債方式投資台灣之星，希望在未來數位匯流、有線無線融合的產業發展趨勢中，迎向5G與大數據、AI人工智慧及物聯網應用等商機。

根據公開資訊觀測站資料顯示，達勝、銓陞、璽兆等經認台灣之星私募後，持股約占3.39%，台灣之星最大股東仍是頂新集團。

這次NCC在3.5GHz頻段共釋出270MHz頻寬，得標頻寬上限為100MHz。針對此次競標衝出天價，市場人士解析5大電信業者各自盤算，台灣大哥大考量未來與亞太電信共頻，這次競標只分別拿取60MHz和20MHz，台灣之星則踩住40MHz的底線，做為在5G市場有談判籌碼的入場券。中華電由於市占率最高，策略上希望不能少於其他業者，而遠傳是電信三雄中，唯一以行動本業為主的業者，出手非常積極。

市場人士指出，5大電信合計頻譜需求仍遠大於270MHz的供給量，導致競標僵持不下，最終只能成為一場「比誰口袋深」的戰役，而台灣之星再度宣布銀彈到位，等於向對手喊話「不退」決心，勢必升高競標熱度。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星5大電信業者廝殺角逐。（編輯：林孟汝）1090113