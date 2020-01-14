力成去年第4季獲利創單季新高

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）記憶體封測廠力成去年第4季稅後淨利新台幣20.84億元，創歷史單季新高，每股稅後純益（EPS）2.68元，去年獲利58.4億元，每股稅後純益7.52元。

力成今天舉行法人說明會，去年第4季合併營收193.08億元，較去年第3季177.05億元成長9.05%，創單季新高，比前年同期166.4億元增加16%，去年第4季合併毛利率21.6%，較去年第3季20.1%增加1.5個百分點，較前年同期18.2%增加3.4個百分點。法人指出力成去年第4季毛利率是2017年第2季以來單季高點。

力成去年第4季合併營業利益30.78億元，營業利益率15.9%，較去年第3季14.2%增加1.7個百分點，比前年同期12.1%增加3.8個百分點。法人指出，力成去年第4季營益率也創2017年第2季以來單季高點。

去年第4季歸屬母公司業主淨利20.84億元，較去年第3季16億元增加30.3%，比前年同期13.61億元成長53.1%。去年第4季每股稅後純益2.68元，優於去年第3季EPS 2.06元和前年同期EPS 1.75元。法人指出力成去年第4季獲利是歷年單季新高。

累計去年全年力成合併營收665.25億元，較前年680.39億元微降2.23%，去年合併毛利率19.1%，較前年20.33%減少1.2個百分點，去年合併營業利益87.02億元，合併營益率13.1%，較前年14.4%減少1.3個百分點，去年稅後淨利58.4億元，較前年62.34億元減少6.3%，去年每股稅後純益7.52元，低於前年EPS 8.02元。

力成指出，去年營收和獲利表現優於公司預期。

從產品線服務來看，去年第4季封裝占比約67%，系統級封裝和模組占比約10%，測試占比約23%；從產品來看，去年第4季邏輯晶片占比約25%，系統級封裝和模組占比約10%，快閃記憶體占比約41%，DRAM占比約24%。

從去年全年來看，邏輯晶片占比約27%，系統級封裝和模組占比約10%，快閃記憶體占比約38%，DRAM占比約25%。（編輯：張均懋）1090114