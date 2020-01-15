台積電ADR再創新高 台股蓄勢挑戰高點

台積電美國存託憑證（ADR）持續攀高，再創歷史新高，法人預期，台股將蓄勢挑戰前波高點12197點。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北15日電）美股漲跌互見，費城半導體指數收漲3.85點，漲幅0.2%，台積電美國存託憑證（ADR）持續攀高，再創歷史新高，法人預期，台股將蓄勢挑戰前波高點12197點。

美中即將簽署第一階段貿易協議，只是媒體報導，美國對中國商品課徵的關稅，可能維持至11月美國總統大選後，美股漲跌互見，道瓊工業指數收漲32.62點，漲幅0.11%；標準普爾500指數跌4.98點，跌幅0.15%。

那斯達克指數跌22.605點，跌幅0.24%；費城半導體指數漲3.85點，漲幅0.2%。台積電ADR漲0.26美元，漲幅0.43%，改寫歷史新高。

國內外產業訊息方面，記憶體封測廠力成去年第4季稅後淨利新台幣20.84億元，創歷史新高，每股純益2.68元，全年每股純益7.52元。力成預期，今年第1季業績有機會創下歷年同期新高。

上銀看好集團營運可望自第2季起回溫，法人預期，今年業績將成長1成水準。

大亞成立65周年，積極布局綠能領域，去年太陽能裝置量34MW，今年裝置量將達120MW規模，總投資上看60億元。（編輯：鄭雪文）1090115