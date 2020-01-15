新光三越2019年營收創新高 吳昕陽：今年拚817億

新光三越15日舉行年終餐會，新光三越總經理吳昕陽率集團一級主管們參與，對今年的營收訂下817億元目標。他也首度向外界介紹，前刑事警察局副局長，如今擔任集團安全中樞的安控長馬振華。中央社記者吳柏緯攝 109年1月15日

（中央社記者吳柏緯台北15日電）新光三越總經理吳昕陽今天指出，新光三越去年營收突破新台幣800億元，衝上了807億元，今年的全年業績力拼年增1.2%，挑戰817億元營收。

新光三越今天舉行年終餐會，吳昕陽致詞時指出，去年年中接任總經理一職後，並未變更營運方針，還是依循董事長吳東興的經營理念，營運團隊維持原有步調，在同仁共同努力下，去年業績創下歷史新高。

吳昕陽說明，去年新光三越的總業績首度突破800億元大關，站上807億元；展望今年的零售業景氣，他指出，選舉過後環境趨於穩定，目前尚未看到經濟層面的負面因素，對大環境仍看好，新光三越的目標是力拼年增1.2%，挑戰817億元營收。

對於遠百信義A13加入信義區一級百貨戰區，吳昕陽認為，信義區的發展只會越來越好、人潮越來越多，信義區「絕對是台灣的門面」。至於之前說不排除台中再開新店，他表示，目前正在審慎評估中。

他指出，今年將持續進化APP，預計會有30個新服務上線；同時也會積極發展網購，設定3年內將網購營收占比拉升到10%的目標。

而為了強化賣場各項「安全事務」的橫向連結，新光三越在107年增設安控室，並延攬前刑事警察局副局長馬振華擔任安控長，馬振華也在今天的餐會首度與媒體見面。

馬振華指出，安控室屬於幕僚單位，也是整個新光三越集團的「安全事務」大腦，負責整合並制定相關安全政策建議，並由各相關部門執行。

他進一步表示，除了賣場安全外，包含公共安全、食品安全，甚至是資訊安全，都是安控室的業務，同時面對日新月異的各項威脅，必須持續加強相關的措施，每天都有不同的挑戰，而過往擔任刑警的經驗也在溝通與整合的工作上發揮功效。（編輯：林孟汝）1090115