中華信評：流動性為2020年貨幣市場首要挑戰

（中央社記者劉姵呈台北16日電）中華信評今天發布報告指出，台灣固定收益基金的評等表現在未來1年可望維持穩定；不過，低利率環境可能讓較積極基金投資組合的信用品質面臨波動，另流動性的維持也成經理人首要挑戰。

中華信用評等公司今天發布「台灣貨幣市場基金：展望穩定；流動性仍是2020年的主要焦點」報告，分析師施佳吟表示，台灣企業未來1年的經濟與產業風險將升高，包括全球保護主義與中國經濟放緩。

報告中指出，台灣對固定收益基金嚴格的法規環境，可使基金投資組合的信用品質不至於顯著惡化；不過，基金投資組合當中，屬於高風險、低評等資產的配置，仍將是未來1年影響基金信用品質評分的主要因素。

中華信評分析，主要是因為當前低利率環境導致收益率競爭，促使部分基金經理人為尋求較高的收益率，而採取略為積極的投資配置，進而增加高風險資產的持有部位，這類資產在標普全球評級全球等級體系中的受評等級在「BB+」或以下。

由於這類型的資產風險相對較高，因此，評等等級的資產在計算基金「信用品質評分」時的敏感度相當高，導致有些基金在過去1年內的信用品質評分呈現波動狀況。

施佳吟表示，中華信評預期未來1年間，台灣貨幣市場基金總體規模將會溫和成長；不過，針對收益率較敏感的機構投資人，基金的規模在未來會有更多波動。

報告提到，由於市場普遍預期2020年利率的變化較為平穩，各基金投資組合的加權平均到期期間可能會因此拉長，再加上較為積極的投資策略，包括持有更多具有市場風險的商業本票買賣斷部位，都會對流動性管理造成一定壓力。

中華信評分析，這將成為基金經理人在2020年所面對的首要挑戰，不過，這些風險應在受評基金可控管的範圍內。（編輯：郭萍英）1090116