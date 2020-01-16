美中首階段貿易協議 仁寶：仍會擴充台越產能

（中央社記者潘智義台北16日電）針對美中簽定第一階段貿易協議，仁寶電腦董事長許勝雄今天表示，因關稅問題緩和，為避免供應鏈斷鏈，中國大陸仍是目前最大生產基地，但越南、台灣廠今年仍會擴充新產能。

仁寶2019全年營收寫下9804.4億元新高，較前年成長1.3%。許勝雄在旺年會記者會指出，美對中加徵關稅問題緩和，銷美筆電等產品自中國大陸遷出壓力降低，但客戶考慮經濟規模，仍會遷出一部分產能，只是大部分產能維持在中國大陸。因此，中國、歐洲、東南亞都有生產線，避免供應鏈斷鏈，並做好價值整合。

他直言，美中固然簽定第一階段貿易協議，並可望進入第2階段議題磋商，但後續會不會有新的變化，誰也不知道，必須等11月美國總統大選之後才能確認。

仁寶副董事長陳瑞聰說明，現階段銷美筆電產線並無立即自中國大陸遷出壓力，所以目前越南廠以生產網通產品為主，並將逐步擴大至移動裝置、物聯網（IoT）產品，筆電排在最後一個項目，以便有時間培養越南廠的技術人員。

陳瑞聰指出，越南1廠生產網通產品，今年第2季產能將可滿載，2廠也已動土，今年底就可完全配合客戶需求。

仁寶總經理翁宗斌指出，美中簽署第一階段貿易協議，原本去年12月美國規劃加徵關稅產品已暫緩實施，所以自中國大陸遷移產能已無急迫性，但目前生產網通產品的越南廠、生產筆電在內個人電腦（PC）的台灣的平鎮廠，及租用的觀音廠都會擴充產能。

翁宗斌強調，短期沒有關稅壓力，但長期仍得做好準備，趁現在穩健的轉移部分產能，畢竟非PC、穿戴智慧裝置關稅仍在，有關稅部分必須按原計畫，在越南、台灣生產。即便有些沒課到關稅產品，為了放一起管理方便，產線也會往越南轉移。（編輯：黃國倫）1090116