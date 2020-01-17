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靠自動化轉型 電池雙雄新普與順達獲利亮眼

最新更新：2020/01/17 10:37

（中央社記者韓婷婷台北17日電）台灣2大電池模組廠新普及順達近年來積極轉型，朝向非IT產業發展，同時靠自動化推升獲利能力，2家公司稅後淨利率明顯回升，2019年都繳出亮眼成績。

順達率先公布去年第4季財報，全年營收177.8億元，年減0.59%，稅後盈餘8.27億元，年增28.82%，每股稅後盈餘5.61元，創近5年新高。

其中，第4季營收46.39億元，稅後盈餘2.51億元，EPS為1.7元，稅後淨利率攀升至5.4%，相較前一年度同期的2.9%大幅提升。

順達表示，近幾年不再追求擴增營業額，而是專注獲利表現，除了進行客戶產品結構優化，也積極進行自動化產線的轉換，目前自動化比例已到50%。

展望今年，順達指出，同樣會以獲利提升為目標，持續在自動化及客戶產品結構優化努力外，也將積極拓展新客戶及非IT產業的產品，包括電動自行車模組及儲能相關領域。順達目前非IT產品營收貢獻僅是個位數，9成以上集中在NB、平板、3C等IT相關產品。

至於新普在非IT產業領域發展更領先，電動自行車電池模組已攻占歐洲市場領先地位，法人高度期待的資料中心備援電池（BBU）也開始出貨，據外資報告，新普已出貨亞馬遜、微軟等國際大廠，預估資料中心備援電池將貢獻新普2020年營收3%、毛利10%。

觀察新普財報表現，2019年第3季在旺季效應下，包括營收、獲利、EPS均創下歷史新高，單季稅後盈餘12.27億元，季增達42.5%，EPS為6.64元，第3季稅後淨利率已回升到6.27%，優於前一年度同期的5.57%；累計前3季EPS為14.54元。

新普第4季更旺，連5個月營收創新高，推動第4季單季營收222.5億元，季增9.3%，年增11.8%，法人預期，在營收續創新高下獲利可望跟進創高，全年EPS有機會突破20元關卡。（編輯：郭萍英）1090117

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