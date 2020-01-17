美中貿易戰熄火 徐旭東：全球航運量可望成長

（中央社記者潘羿菁台北17日電）遠東集團董事長徐旭東表示，美中第一階段貿易協議已簽署，後頭才是更重要關注點，若後續可以消除關稅勢必會讓全球航運量成長；裕民總經理王書吉則是喊出樂觀看待今年業績。

裕民子公司裕民香港今天與日本住友商社簽署2艘由日本大島造船所建造10萬載重噸位（DWT）散裝貨輪合約，以及附加2艘選擇權10萬DWT建造合約，1艘購置費用為3700萬美元，購買2艘合計約新台幣22億元，也是裕民暌違2年後再度添購新船。

針對裕民添購新船，徐旭東說，大家在問為何要舉辦簽約儀式，他認為此刻是好時機，因為航運產業在全球具有挑戰性，但是「成長就是我們的政策」，不過大環境也多少給正向力道，目前第一階段美中貿易協議已經簽署，全球航運量有望維持穩定，後續若第二階段協議可以順利簽署，將會刺激航運量進一步成長。

王書吉則說，目前低硫油與高硫油每噸價差逾300美元，一旦加裝脫硫器估計一年半就回收，因此很多船隊排隊進場加裝，卻也造成工廠大塞車，原本安裝時間約一個月，現在拉長至50、60天，這樣就把運能綁死在工廠內，而老船加裝脫硫器效益划不來，乾脆就淘汰掉，因此整體觀察今年供給量穩定，在大環境趨好轉之下，今年業績保持樂觀。

裕民持續進行船舶汰舊換新計畫，隨著高效智能船舶加入，公司目前自有營運散裝船隊平均船齡約5.6年，低於全球散裝船隊平均年齡約10.2年，裕民訂製節能環保船型，有望增加船隊競爭力。

裕民去年度營收為新台幣103.11億元，年減10.4%，前3季稅後淨利為9.88億元，年減32.7%，每股稅後淨利（EPS）為1.17元。（編輯：鄭雪文）1090117