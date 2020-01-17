聚陽去年度稅前盈餘24.49億元 創4年新高

（中央社記者潘羿菁台北17日電）成衣大廠聚陽今天自結去年12月稅前盈餘為新台幣1.52億元，年減16.4%，為去年全年首見負成長，累計全年度稅前盈餘24.49億元，年增25.5%，仍創4年新高。

去年上半年受惠於美中貿易戰開打帶動轉單效應，以及時尚、運動品牌銷售暢旺推升業績成長，不過，下半年大客戶GAP集團動能衰退，讓聚陽獲利水準略降，聚陽今天自結全年度稅前盈餘為24.49億元，換算每股稅前盈餘11.14元。

展望今年度營運，聚陽董事長周理平日前說到，品牌客戶將訂單轉移到東南亞狀況仍舊不變，對於公司是一大支撐動能，但今年整體經濟動能偏弱，客戶信心偏向保守，正負因素相抵銷，估計今年營收仍保持正成長，只是增幅不如去年度有13%高成長。

他認為，若上半年市場買氣可以穩定，下半年有機會翻身，所以現階段無需太過悲觀。另外，今年印尼有兩座新工廠投產，新增產能至少成長一成，新線加入貢獻也能支撐整體營運上揚。

至於今年獲利表現，周理平指出，雖然轉單利多加持，但美中貿易戰對成衣廠是利弊各半，好處是轉單量愈來愈多，壞處是讓東南亞工資大漲，而基本工資漲勢從中國蔓延到東南亞，工資漲與缺工問題會是成衣廠在東南亞近年比較棘手問題，盼望透過產品結構調整，持續強化聚陽運動機能接單能量，衝刺獲利動能。（編輯：郭萍英）1090117