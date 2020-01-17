宏佳騰首款電動車登市占亞軍 今年銷售拚倍增

（中央社記者韓婷婷台北17日電）宏佳騰去年推出的首款電動新車，3個月熱銷4000台，搶下市占亞軍寶座，宏佳騰董事長鍾杰霖表示，今年將再推出至少2款新車，全年銷售可望倍增，營收拚雙位數成長。

宏佳騰去年10月推出首款電車Ai-1 Sport，3個月掛牌數突破4000台，銷售超乎預期，去年12月營收新台幣1.71億元，年成長高達172.96%，今年初趁勝追擊，攜手Gogoro Network電池交換平台，今天發表新款國民車，更輕巧、親民的Ai-1 Comfort。

根據去年12月監理站資料統計，在電動機車銷售部分，Ai-1 Sport單月領牌數達1418台，大幅領先中華iE125的166台、YAMAHA EC-05的471台及PGO Ur1的411台，不僅再度刷新單月銷售紀錄，更在短時間內成為PBGN（Power By Gogoro Network）智慧電車聯盟銷售亞軍的品牌。

鍾杰霖指出，2020年預計還將推出至少2款電動新車以及針對「七期」2款機車，估計全年在台銷售量將會較去年的6000台倍增，同時也積極擴展海外市場，可望新增ODM（原廠委託設計代工）客戶，樂觀看待今年營運優於去年。另外，越南市場也已完成土地購置，接下來將進行建廠計劃，鎖定利基型休閒大型車款市場。

法人表示，從宏佳騰智慧電車的銷售成績來看，今年只要外銷的沙灘車、油車至少保持平穩銷售，營運動能就有機會轉強，帶動營收往雙位數成長邁進。

Ai-1 Comfort全系列共有珍珠白、薄荷綠、閃亮銀、玫瑰金、星空藍5種顏色，希望吸引更多女姓消費者目光；未補助前定價依照不同的顏色從7萬9800元到8萬4800元可供選擇。

鍾杰霖表示，目前Gogoro Network已在全台建置近1500個電池交換站，提供超過27萬用戶更便利的換電池服務。宏佳騰的智慧門市也將持續擴點，目標在2020年從全台目前的18間拓展至35間。（編輯：林孟汝）1090117