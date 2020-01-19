美伊衝突原油期貨波動 專家：投資人搶短好時點

（中央社記者潘智義台北19日電）美伊衝突讓金融市場投資人憂心，是否比美中貿易戰對經濟衝擊還大。不過專家說，這樣的衝突為原油期貨，甚至原油ETF帶來短線投機的好時點。

美國總統川普在1月初下令空襲巴格達機場，炸死伊朗革命衛隊將領，伊朗隨後也以飛彈攻擊美軍陣地。

群益期貨分析師容逸燊表示，美國、伊朗軍事衝突一度造成原油期貨價格大漲，雖然隨後又回跌，卻也為投資人帶來短線投機的可能。除了今年1月初爆發的美伊衝突，去年9月沙烏地阿拉伯油田被炸，都帶動原油價格短暫飆漲，為原油期貨投資人創造2至3天投機的好時點。

不過，容逸燊指出，若是交易在台股掛牌的原油交易型基金（ETF），因開盤時間較紐約期貨市場大約慢一天，所以投機的時間恐怕只剩1、2天；投資人交易2倍槓桿的原油ETF，因為具有期貨性質，應特別謹慎，千萬不可長期持有。

他分析，過去經驗顯示，油價受中東軍事衝突事件影響約2至3天，除了外在的軍事衝突影響油價，還有產量、庫存、淡旺季都會影響價格。

他以這次美伊衝突事件為例，1月3日凌晨美軍空襲巴格達，事件發生前美國紐約輕原油期貨每桶在61.6美元上下，事件發生後原油期貨大漲，1月8日來到每桶約65.5元，但在1月14日很快就回跌至57.7美元，比事件前低點，1月2日的60.6美元還要低。

他解釋，因為美伊衝突發生後，自1月3至8日期間有兩天美國期貨休市，所以只觀察交易日的表現來看，事件發生才3個交易日，美國紐約輕原油期貨就見高點。

另外，去年9月13日發生沙烏地阿拉伯油田遭到轟炸事件，經過兩天假期，9月16日美國紐約輕原油期貨開盤即大漲，收在每桶62.9美元，較事件前的54.8美元大漲14%，不過才經過兩週時間，又跌破50.9美元。

因此，顯見中東地緣政治衝突發生後，造成短線油價飆漲，牽動原油期貨的暴漲暴跌，都只是為搶短的投機客營造追求豐厚利潤的舞台；台北股市掛牌的2倍槓桿原油ETF，固然有高獲利的機會，但也只能搶短。（編輯：趙蔚蘭）1090119