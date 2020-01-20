台積電前瞻布局大賽 元智大學隊伍獲首獎

（中央社記者張建中新竹20日電）台積電第1屆「前瞻布局大賽」結果出爐，由元智大學組成的參賽隊伍脫穎而出，獲得首獎，贏得新台幣20萬元獎金。

台積電今天舉辦「前瞻布局大賽」頒獎典禮，研究發展與技術發展副總經理侯永清表示，前瞻布局在半導體扮演重要角色，上接設計、下接製程，會影響效能與功耗，台積電希望藉由比賽培育更多布局工程師。

為提供公平比賽環境，讓參賽者不受時間與場地限製，台積電特地與微軟（Microsoft）及Cadence展開跨界合作，提供超過7小時的線上課程及12週的雲端虛擬設計環境（VDA）實作練習環境。

這次前瞻布局大賽吸引全台灣35所大學，共1000名學生及150位指導教授參賽；其中，有500位參賽者組成250組隊伍通過初賽，再從中遴選出17組隊伍晉級決賽。

台積電今天公布比賽結果，由元智大學學生陳彥廷及蕭文宇組成的隊伍獲得第3名，獲頒8萬元獎金。高雄師範大學林嘉緯及戴宏達組成的隊伍獲得第2名，獲頒10萬元獎金。元智大學王崴弘及林江瑋組成的隊伍獲得首獎，贏得20萬元獎金。

台積電表示，這次舉辦「前瞻布局大賽」不是為了辦比賽而辦比賽，主要是因為前瞻布局人才需求大，希望透過比賽教學生，並與學校更緊密接軌，未來將會持續舉辦「前瞻布局大賽」。（編輯：黃國倫）1090120