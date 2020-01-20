台灣首見月配息債券ETF 3月啟動

（中央社記者韓婷婷台北20日電）中國信託投信旗下中信高評級公司債及中信優先金融債已獲主管機關核准，收益分配頻率由季配改為月配，這是台灣證券市場中首2檔月配息債券ETF，將於3月啟動。

中國信託投信表示，隨著台灣步入超高齡社會，退休議題成為市場中重大議題，希望透過提供月配息的商品，讓退休族在做現金流量管理時，有更好的選擇。

中國信託自2018年第4季起加入ETF發行市場，2019年1月發行中信高評級公司債與中信優先金融債首2檔債券ETF。根據CMONEY統計至2020年1月16日止，中信高評級公司債的規模為新台幣667.3億，在台灣證券市場所發行的ETF中，排名第2。

中國信託投信債券ETF經理人張勝原表示，中信高評級公司債與中信優先金融債都是以美國企業為主的投資等級債券，挑選信用品質相對較優的券種，透過月配息的機制，有利投資人做現金流的管理，在退休規劃上，是相對有力的工具。

張勝原指出，近期適逢美國財報周，市場預估，美國投資等級債在去年第4季的營收與盈餘表現有望優於同年第3季。

展望今年，他認為，由於投資等級債的利差在去年已經大幅縮窄，今年再收斂的空間有限。根據美銀報告，發現過去一年S&P500走勢與美國投資等級債利差呈現正相關，建議可留意S&P500走勢。

中國信託投信表示，2檔ETF將於2月份進行最後一次季配息評價，自3月份開始適用月配息的評價。（編輯：林孟汝）1090120