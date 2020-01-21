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衝刺低硫燃料油商機 台塑化擴充10倍產能

最新更新：2020/01/21 09:24

（中央社記者潘羿菁台北21日電）搶攻低硫燃料油市場，台塑化計劃調整生產製程，減少汽油與丙烯產出量，挪出空間大力衝刺低硫燃料油。台塑化表示，去年僅產14萬噸，今年目標拉高至140萬噸，擴至10倍產能。

因應國際海事組織（IMO）限硫令上路，讓船舶低硫燃料油行情大漲至每噸逾600美元。台塑化指出，許多船舶急著換用低硫燃料油，造成奇貨可居，與高硫燃料油每噸價差高達250至300美元，預計高價差會一路維持到今年上半年，到下半年新船交船與脫硫器安裝完畢後，價差才會縮小，但估計仍有200美元。

因此台塑化決定調整生產製程犧牲汽油與丙烯產出量，擴充低硫燃料油產出量，總經理曹明表示，過去將重油拿去加氫脫硫（RDS）後產出低硫燃料油，再送往重油裂解廠（RFCC）產生汽油與丙烯，如今策略性將汽油與丙烯減少兩成產能，把低硫燃料油直接外售。

若以低硫燃料油目前行情約每噸600美元，140萬噸全產全銷有望創造8.4億美元產值，有望讓台塑化輕鬆進帳新台幣百億元營收。

曹明指出，目前汽油與原油價差僅4塊多美元，並沒有利潤，眼看低硫燃料油價格好、毛利高，才會犧牲汽油產量，未來一旦汽油價格回升，也有可能調整製程，隨時因應市場變化搶攻最大利潤。

至於烯烴產品，近期乙烯國際行情從每噸750美元回彈至835美元，主要是亞洲烯烴廠減產拉抬售價，估計在農曆年前交易清淡，端看農曆年後是否有補貨行情。（編輯：鄭雪文）1090121

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