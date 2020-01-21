法定空地遭指定為公設道路用地 可免地價稅

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）部分縣市有些特殊情形，已取得使用執照的建築基地法定空地，事後才遭指定為公共設施保留地中的道路用地，財政部今日核釋，若為無償提供使用可免徵地價稅。

根據建築法對「建築基地」定義，共包含兩部分，一部分為建築物本身所占的地面，另一部分為應留設的法定空地。

財政部賦稅署官員表示，留設法定空地目的在於維護建築物通風採光，預防建築物過度密集，且有助景觀視野、通風採光及消防等功能，設置的受益者屬於建物所有人，且是建築申請獲准的必要條件或承諾，因此，在土地稅法減免規則中，並未給予免稅優惠。

賦稅署官員指出，至於無償供公眾通行的道路土地，根據土地稅法減免規則，在使用期間內，地價稅可以免徵。

不過，賦稅署官員向中央社記者說明，部分縣市有些特殊案例，有些建案都已核發建照、使用執照，房子也都蓋好了，結果事後因為都市計畫檢討等因素，其中法定空地才被地方政府分割指定為公設保留地中的道路用地。

賦稅署官員指出，由於當初核發的使用執照上，建築基地的法定空地範圍，仍包含這片已變更為公設保留地道路用地的土地，稽徵機關仍會對其課徵地價稅，引發疑慮；因此，日前向內政部營建署詢問，營建署確認，這部分用地未來改建將不納入建蔽率，實際上已不屬於法定用地的一部分。

賦稅署官員表示，在今天發布解釋令，明訂已取得使用執照的建築基地法定空地，事後若遭地方政府根據都市計畫法，指定為公共設施保留地中的道路用地，只要是無償提供使用，土地所有權人可來申請免徵地價稅，保證權益。（編輯：林淑媛）1090121