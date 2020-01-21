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系統改善進度延遲 中華信評調降南山人壽評等

最新更新：2020/01/21 18:50

（中央社記者蔡芃敏、劉姵呈台北21日電）南山人壽去年9月因系統缺失遭金管會重罰，中華信評今天調降南山人壽與南山產物信用評等至twAA，主要因南山系統改善進度延遲，將使南山人壽信用品質增加風險。

南山人壽去年9月因「境界成就專案」系統缺失，遭金管會重罰新台幣3000萬元，創金融業史上單年度最高罰鍰紀錄，金管會也將董事長杜英宗停職2年。

中華信評今天透過新聞稿公布調降南山人壽與子公司南山產物信用評等，信用評等從原先twAA+降至twAA。

中華信評表示，南山人壽未能於裁處後3個月內完全提升資訊系統品質，受到系統改善進度延遲影響，將會讓南山人壽信用品質面臨風險增加；相較同評等級同業相比，南山人壽在業務動能、獲利績效表現以及商業基礎等不確定性已經升高。

不過，中華信評認為，南山人壽為全台壽險業總保費收入排名前3，南山人壽應可保持穩健營運狀況，加上南山人壽具有良好的保單銷售網絡與客戶維繫能力，以及資本與獲利能力平等為「強」，足以支撐南山人壽維持信用結構。

對於中華信評調降評等，南山人壽回應，已向主管機關提報具體改善規劃及檢核機制，將持續改善資訊系統品質。南山人壽定期檢視各項時程，也已逐漸看到成效。以財務穩健為基礎，將持續兼顧風險控管意識及投資能力。同時，也適時調整商品策略，多元發展商品組合，回歸保險保障需求。

南山人壽去年度累計新契約保費收入達1646億元，業界排名第3；累計全年度稅後淨利達新台幣339億元，較2018年大幅成長28%，去全年度獲利創下歷史新高。（編輯：蘇志宗）1090121

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