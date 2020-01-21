人民幣投資型保單保費衰退近5成 貿易戰影響

（中央社記者劉姵呈台北21日電）金管會今天公布，2019年前11月外幣保單新契約保費收入新台幣4667.3億元，年衰退19%；其中，人民幣投資型保費年減46%，保險局說，主要因為美中貿易戰、英國脫歐等影響買氣。

金融監督管理委員會保險局今天公布，2019年前11月外幣保單新契約保費收入折合新台幣約4667.30億元，其中投資型保單保費收入約1488.14億元，占比32%；傳統型保單保費收入約3179.16億元，占比約68%。

美元保單方面，去年前11月新契約保費收入約130.94億美元，較去年同期衰退18%；其中投資型保險約32.86億美元，年減37%；傳統型保單約98.08億美元，年減9%。

澳幣保單方面，去年前11月新契約保費收入約12.57億澳元，較去年減少5%；其中投資型保單約4.18億澳元，年衰退29%；傳統型保單約8.39億澳元，則逆勢年成長14%。官員表示，澳洲央行降息降低投資型保單吸引力。

此外，人民幣保單去年前11月新契約保費收入約人民幣53.38億元，年衰退44%；其中，投資型保單約人民幣50.13億元，年衰退幅度高達46%；傳統型保單約人民幣3.25億元，年減8%。

人民幣投資型保單年衰退幅度近5成，官員說，主要是因為2018年第4季開始有美中貿易戰、英國脫歐等事件，使得投資型買氣開始走下坡，延續到去年底。

金管會表示，保險業銷售保單時應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利業務穩健經營及維護消費者權益。（編輯：張均懋）1090121