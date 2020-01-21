更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎蔓延 中國網友懷念SARS期間堅持講真話的軍醫蔣彥永
兩岸

武漢肺炎蔓延 中國網友懷念SARS期間堅持講真話的軍醫蔣彥永

世界頭髮最長青少年 印度女留190公分秀髮
國際

世界頭髮最長青少年 印度女留190公分秀髮

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首
娛樂

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首

2020吉鼠迎春 新年特輯
專題

2020吉鼠迎春 新年特輯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

人民幣投資型保單保費衰退近5成 貿易戰影響

最新更新：2020/01/21 20:12

（中央社記者劉姵呈台北21日電）金管會今天公布，2019年前11月外幣保單新契約保費收入新台幣4667.3億元，年衰退19%；其中，人民幣投資型保費年減46%，保險局說，主要因為美中貿易戰、英國脫歐等影響買氣。

金融監督管理委員會保險局今天公布，2019年前11月外幣保單新契約保費收入折合新台幣約4667.30億元，其中投資型保單保費收入約1488.14億元，占比32%；傳統型保單保費收入約3179.16億元，占比約68%。

美元保單方面，去年前11月新契約保費收入約130.94億美元，較去年同期衰退18%；其中投資型保險約32.86億美元，年減37%；傳統型保單約98.08億美元，年減9%。

澳幣保單方面，去年前11月新契約保費收入約12.57億澳元，較去年減少5%；其中投資型保單約4.18億澳元，年衰退29%；傳統型保單約8.39億澳元，則逆勢年成長14%。官員表示，澳洲央行降息降低投資型保單吸引力。

此外，人民幣保單去年前11月新契約保費收入約人民幣53.38億元，年衰退44%；其中，投資型保單約人民幣50.13億元，年衰退幅度高達46%；傳統型保單約人民幣3.25億元，年減8%。

人民幣投資型保單年衰退幅度近5成，官員說，主要是因為2018年第4季開始有美中貿易戰、英國脫歐等事件，使得投資型買氣開始走下坡，延續到去年底。

金管會表示，保險業銷售保單時應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利業務穩健經營及維護消費者權益。（編輯：張均懋）1090121

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報