IoT時代萬物可駭 資安投資可望成顯學

（中央社記者韓婷婷台北22日電）5G時代來臨將推動物聯網發展更快速，法人表示，當智慧城市興起、萬物聯網，也就代表萬物皆可被駭！伴隨的安全問題不容忽視，預料資安產業將成為物聯網時代中投資新顯學。

企業資訊人員表示，當公司網路變慢時，心中就會跳出「是不是被DDoS攻擊了」的念頭， 阻斷服務攻擊（Denial of Service Attack, DoS）是近年來常見的一種網路攻擊模式，讓被攻擊的目標網路或資訊系統的資源耗盡，導致正常用戶無法使用網路及資訊系統的服務。

當駭客運用網路上大量被攻陷的聯網裝置作為殭屍（Bot）向特定的目標發動DoS攻擊時，稱為分散式阻斷服務攻擊（Distributed Denial of Service Attack, DDoS）。2019年10月開始就有多家券商同時遭受這樣的攻擊，駭客並藉機向券商勒索，導致多家券商通報證交所，引發主管機關高度重視。

國泰投信ETF團隊副總經理鄭立誠指出，現在的DDoS攻擊不斷進化，可能朝頻寬、網路裝置、應用程式等同時進行多重攻擊，更加難以防禦，企業資安成本不斷增加。

鄭立誠表示，根據資安軟體公司Radware統計，企業為了防範DDoS攻擊的資安服務成本，平均每小時為5至200美元，取決於防護規模及期間，但平均攻擊時間通常會持續超過24小時，意味著全年365天的防護成本可能高達數百萬美金。

鄭立誠認為，未來全球聯網裝置將不斷倍增，能被駭客用來當「殭屍大軍」的裝置漏洞也越來越多，使得資安市場的商機蓬勃發展；根據MarketsandMarkets統計，2023年資安市場商機將由2018年的1527.1億美元成長至2482.6億美元，年複合成長率達10.2%，在此趨勢下，預期資安產業將成為物聯網時代中不可忽視的投資新顯學。（編輯：張均懋）1090122