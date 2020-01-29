武漢肺炎擴散 宏達電1/31改在家上班

（中央社記者吳家豪台北29日電）武漢肺炎疫情持續擴散，宏達電今天宣布1月31日所有員工一律改為居家上班，將於2月2日完成辦公區域的酒精消毒，員工於2月3日進入公司時須填寫並繳交健康聲明表。

智慧型手機與虛擬實境（VR）廠商宏達電今天宣布因應新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的防疫措施，為避免部分員工春節假期旅遊期間可能到訪過疫區或與帶有感染源的人士有過接觸，而帶給上班環境的潛在威脅，1月31日所有員工一律改為居家上班，不可進入公司。

宏達電說，全公司正在加強酒精消毒與漂白水消毒等措施，1月31日仍是全日管制人員進入，健身房及球場均停止開放，餐廳停止供餐，接駁車停止服務，以避免造成接觸性感染或飛沫感染。除了例行性消毒清潔外，2月2日將完成辦公區域的酒精消毒。

宏達電進一步表示，所有員工在2月3日進入公司時，必須現場填寫並繳交健康聲明表後，方得搭乘電梯進入辦公區。若2月3日起仍需繼續居家上班者，需取得部門主管同意並通知人力資源部門。

宏達電也邀請員工加入HTC DeepQ與衛生福利部疾病管制署合作的「疾管家」LINE群組，可以隨時獲得最新的感染快訊及防疫資訊，目前「疾管家」是LINE排行榜第一的官方帳號。

針對員工去訪中國大陸的申報，宏達電表示，員工本人、家屬在2週內曾經去訪中港澳，或有近距離接觸來自中港澳的親友者，都必須主動向部門主管及員工診所申報，切莫因隱匿實情而觸法。

若在2週內曾經去訪中港澳，或有近距離接觸來自中港澳的親友者，經宏達電員工診所及部門主管報備後，可以申請居家上班7天；到湖北省者必須居家檢疫14天，居家上班期間必須自主量測體溫，並主動定時向宏達電員工診所回報當日體溫，若身體出現異狀則必須立即至指定醫療機構就醫，期滿後可向員工診所申報解除檢疫。

宏達電指出，在疾管局未降低中國大陸的旅遊疫情警示前，將停止所有員工至中國大陸的差旅，並以視訊會議取代。（編輯：林興盟）1090129