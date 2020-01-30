更多編輯台推薦新聞：
台人受困武漢 美參議員指中國政治操弄公衛
國際

台人受困武漢 美參議員指中國政治操弄公衛

Kobe墜機前發生什麼事 塔台通話紀錄曝光
國際

Kobe墜機前發生什麼事 塔台通話紀錄曝光

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎衝擊 台股鼠年紅盤跌696點失守11500大關
首頁 / 證券

武漢肺炎衝擊 被動元件台廠備戰因應

最新更新：2020/01/30 12:51

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，被動元件台廠審慎備戰因應，包括國巨蘇州與東莞廠區延長春節假期到2月9日，興勤湖北宜昌子公司復工延到2月14日。

中國新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，中國政府宣布春節假期延長3天至2月2日，部分省市要求境內企業延長停工時間至2月10日。湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工。

被動元件台灣廠商審慎備戰因應，其中國巨在中國蘇州與東莞廠區配合延長農曆春節假期至2月9日，春節加班二輪班人員依排班正常出勤，營運不受影響，待中國廠區全面正常復工後，公司將積極提升產能滿足客戶需求。

興勤則指出，位於湖北宜昌的子公司，當地湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工，子公司配合武漢肺炎病毒防疫工作，復工時間延遲至2月14日。子公司通知客戶調整出貨時間，並持續密切注意當地疫情。

大毅位於廣東省及江蘇省的子公司，受新型冠狀病毒影響，當地政府發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，復工延到2月10日，受影響子公司包括大毅科技（蘇州）電子、大毅科技電子（東莞）、以及東莞常平司馬祥泰電阻公司。

大毅指出，公司內部已成立「防疫對應小組」，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。（編輯：楊凱翔）1090130

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報