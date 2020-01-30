武漢肺炎衝擊 被動元件台廠備戰因應

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，被動元件台廠審慎備戰因應，包括國巨蘇州與東莞廠區延長春節假期到2月9日，興勤湖北宜昌子公司復工延到2月14日。

中國新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，中國政府宣布春節假期延長3天至2月2日，部分省市要求境內企業延長停工時間至2月10日。湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工。

被動元件台灣廠商審慎備戰因應，其中國巨在中國蘇州與東莞廠區配合延長農曆春節假期至2月9日，春節加班二輪班人員依排班正常出勤，營運不受影響，待中國廠區全面正常復工後，公司將積極提升產能滿足客戶需求。

興勤則指出，位於湖北宜昌的子公司，當地湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工，子公司配合武漢肺炎病毒防疫工作，復工時間延遲至2月14日。子公司通知客戶調整出貨時間，並持續密切注意當地疫情。

大毅位於廣東省及江蘇省的子公司，受新型冠狀病毒影響，當地政府發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，復工延到2月10日，受影響子公司包括大毅科技（蘇州）電子、大毅科技電子（東莞）、以及東莞常平司馬祥泰電阻公司。

大毅指出，公司內部已成立「防疫對應小組」，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。（編輯：楊凱翔）1090130